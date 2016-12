Il Matrimonio nuoce alla salute: istruzioni per l'uso al Teatro de' Servi!

La Befana della Gioia, la manifestazione di solidarietà della Scuola di Pace, nata da un’idea di Italo Cassa, compie 21 anni e anche per questa edizione porterà tanti giocattoli ai bambini della nostra città che non possono permetterseli.

Per la Befana della Gioia 2017 il nostro allegro JoyBus girerà presso le scuole di Roma per raccogliere i giocattoli raccolti dai bambini.

Inoltre saranno organizzate giornate pubbliche di raccolta dei giocattoli, e quest’anno anche di libri illustrati per l’infanzia, in vari punti della città.

Si possono anche concordare consegne individuali dei giocattoli e dei libri per bambini chiamando il n. 3884481174 oppure inviando una e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o scrivendo sulla pagina facebook della Befana: www.facebook.com/labefanadellagioia.

Inoltre è anche possibile portare i giocattoli, e i libri illustrati per bambini, presso la libreria Centostorie in via delle Rose 24, negli orari di apertura.

Il 5 e il 6 Gennaio 2017 la Befana porterà i giocattoli ai bambini delle case famiglia e centri accoglienza della città, e saranno organizzati 2 eventi di consegna giocattoli ai bambini che non possono permetterseli:

– il primo il 5 Gennaio, dalle h. 10.00 alle h. 17.00, alla ex-sala consiliare “Lucio Conte” del Municipio V in via Prenestina 510 a Centocelle.

– il secondo il 6 Gennaio, dalle h. 10.00 alle h. 14.00 alla ex-sala consiliare del Municipio V a piazza della Marranella a Torpignattara. Entrambe le sale ci sono state concesse per l’occasione dal Municipio Roma V. La distribuzione dei giocattoli, e dei libri per bambini, è come al solito completamente gratuita.

Collaborano all’iniziativa il blog Roma Bambina ( www.romabambina.org) e i volontari di RNS Monterosi e di RomAltruista.

Chi vuole sostenere il progetto con una donazione può farlo in uno di questi modi:

– Con bonifico bancario intestato a: “La Scuola di Pace”

IBAN: IT26P0538703224000000159612

BBAN (codice internazionale): P0538703224000000159612

CODICE SWIFT (per l’invio di bonifici dall’estero): BPMOIT222)

– Con Paypal (Carta di credito o prepagata) cliccando su questo link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s xclick&hosted_button_id=YQ794RRFDNVFE oppure andando alla pagina www.lascuoladipace.org/donazioni

Sulle pagine della Befana: Pagina web www.lascuoladipace.org/labefanadellagioia

e pagina facebook www.facebook.com/labefanadellagioia si possono avere info maggiori e anche inviare letterine alla Befana della Gioia.

Un grande GRAZIE in anticipo a tutti coloro che sosterranno, anche questa volta, il grande lavoro della Befana per far felici i bambini!

PER INFO: La Scuola di Pace - associazione di volontariato ONLUS

www.lascuoladipace.org