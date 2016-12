01 Gennaio 2017: la Festa di Roma sui ponti e lungo il Tevere

Gli ambienti naturali impongono continue sfide agli animali che li abitano: procurarsi da mangiare, evitare i predatori, trovare un partner e dare vita ad una discendenza.

Tra questi si contano schiere di predatori che devono garantirsi un pasto catturando, con la forza o l’inganno, prede che metteranno in campo qualunque difesa per sopravvivere. Il risultato di questo processo è una “corsa agli armamenti”, sorprendente per forme e modalità, che in animali di piccole dimensioni come ragni, insetti, anfibi e rettili non ha riscontro negli animali di taglia superiore.

A questo tema è dedicata la mostra ZANNE, CORAZZE E VELENI ospitata dal 23 dicembre 2016 al 26 febbraio 2017 presso il Museo Civico di Zoologia e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

L’esposizione ha come punto di forza diverse specie di animali vivi, presentati all’interno di 14 vivari che riproducono il loro habitat naturale. Tutte le specie esposte appartengono a differenti gruppi sistematici e presentano curiosi adattamenti per sopravvivere. Tra gli animali in mostra non vi sono specie pericolose o sottoposte a un qualche regime di protezione (Convenzione di Berna, IUCN, Direttiva Habitat, Leggi Regionali). Tra queste, la migale Lasiodora papahybana, la mantide orchidea Hymwenopus coronatus, la salamandra Ambystoma tigrinum e il serpente foglia Phylodrias baroni.

L’aspetto innovativo di questa mostra sta nella presentazione di pannelli tematici con “racconti fotografici” che mettono in evidenza gli aspetti più interessanti della biologia dei suoi protagonisti. Un video introduttivo, costituito da una sequenza di immagini in movimento, con transizioni e dissolvenze corredate di didascalie, racconterà alcuni dei casi di studio più interessanti, presentandoli con brevi storie fotografiche. Le sezioni fotografiche e video, a cura di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, forniscono un ampio supporto visivo che consente di apprezzare meglio le caratteristiche degli animali in terrario.

A corredo della mostra sono stati previsti alcuni laboratori scientifici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, che comprendono una visita guidata non solo alla mostra ma a tutto il percorso espositivo del Museo, che verranno realizzati a richiesta e solo su prenotazione a cura della Cooperativa Myosotis ( www.myosotisambiente.it).

Inoltre nel periodo della mostra gli organizzatori, Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli, intratterranno i visitatori con fotografie, filmati e dimostrazioni con gli esemplari vivi.

Emanuele Biggi è un naturalista genovese con un dottorato in Scienze Ambientali Marine. È fotografo e comunicatore scientifico, specializzato nello studio degli animali più insoliti e meno conosciuti, come rane, ragni, insetti e lucertole. Si occupa di conservazione della Natura e collabora abitualmente con riviste di settore, anche internazionali. Ha collaborato a vario titolo con il Festival della Scienza di Genova. In qualità di esperto di animali è stato ospite in vari programmi televisivi su reti RAI, Mediaset e DEA Sapere. Attualmente è conduttore da tre anni della trasmissione GEO in diretta su Rai Tre.

Francesco Tomasinelli, laureato in Scienze Ambientali Marine presso l’Università di Genova.Ha lavorato in Italia e negli Stati Uniti in grandi acquari, per poi dedicarsi all’editoria, alla divulgazione scientifica e alle consulenze ecologiche e ambientali per aziende e studi professionali. Come fotogiornalista collabora con molte case editrici e riviste (Touring, Rivista della Natura, BBC, National Geographic, Panini). È ospite fisso della trasmissione GEO di Rai3. Con Emanuele Biggi ha già curato diverse mostre scientifiche.

Zanne, corazze e veleni

La lotta per la sopravvivenza di insetti, ragni, anfibi e rettili

Mostra a cura di Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli

23 dicembre 2016 – 26 febbraio 2017

MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA

Roma, Via Ulisse Aldrovandi 18

INFO

06.67109270 – 060608

www.museodizoologia.it