Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

Tutti insieme per ricordare, con la moglie ed il figlio, il vice direttore della TGR RAI Pietro Pasquetti, prematuramente scomparso il 20 gennaio 2015 all’età di 62 anni.

SABATO 21 GENNAIO “GLI AMICI DI PIETRO” si ritroveranno a mezzogiorno al Circolo Due Ponti (via dei Due Ponti 48) per una partita amichevole di calcio a otto.

Tra gli invitati e i partecipanti Delio Rossi, Bruno Giordano, Giuseppe Favalli, Pino Wilson, Giancarlo Oddi, Tommaso Rocchi, Bernardo Corradi, Stefano Fiore, Renato Miele, Fabio Liverani, tanti altri ex calciatori, attori e giornalisti.

Pietro Pasquetti, laureatosi in Scienze Storiche all’Università “La Sapienza” di Roma, è stato un giornalista che ha saputo svolgere la sua professione con rigore e passione. Ha lavorato in Rai dal 1982; responsabile della redazione sportiva del TG3, ha condotto la trasmissione “Sport Regione”, ed ha seguito da vicino per oltre 15 anni le vicende legate alle due formazioni capitoline, la Roma e la sua amata Lazio. Nel 2009 il CdA della Rai lo nominò vicedirettore della TGR Lazio. Nel 2011 fu insignito del Premio Stagione Borgiana 2011 al Giornalismo”.

La redazione di Giroma si unisce al ricordo del giornalista e uomo Pietro Pasquetti, grande esempio per tutti coloro che operano nel nostro settore.