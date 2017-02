Leonardo e il Volo: il Codice di Da Vinci esposto ai Musei Capitolini

Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2017 l'Accademia nazionale di danza di Roma ospita EUROPAinDANZA, manifestazione dedicata alla danza e alla formazione d’eccellenza che si rivolge agli stili della danza classica, contemporanea e modern ideata e curata da Alessandro Rende e Steve Lachance.

EUROPAinDANZA seconda edizione si svolgerà l’11 e il 12 febbraio all’Accademia Nazionale di Danza, un prestigioso e meraviglioso spazio nel cuore di Roma, a due passi dal Colosseo. EUROPAinDANZA offre una reale opportunità a tutti i giovani danzatori di avvicinarsi ad un evento che in solo due giorni racchiude le realtà europee ed italiane formative più rinomate e prestigiose. Una straordinaria opportunità formativa, un modo per farsi notare e conoscere ed anche un’opportunità per essere selezionati senza necessariamente spostarsi da una nazione all’altra.

EUROPAINDANZA offre un ricco programma di esibizioni, concorsi, lezioni, spettacoli, audizioni, iniziative con eventi imperdibili e con ospiti illustri della danza internazionale.

Tra le scuole europee presenti che offriranno lezioni sono presenti l’ Accademia Nazionale di Danza; l’ACTS Ecole Supérieure Chorégraphique di Parigi ; il Broadway Dance Center; il Brussels International Ballet School; il Centre de danse international Rosella Hightower di Cannes; il Conservatoire National de Danse di Avignone; il Contemporary Dance School di Hamburg; il Copenhagen Contemporary Dance School; l’Elmhurst Ballet School di Birmingham; l’English National Ballet School; l’Iwanson School of Contemporary Dance; il Lachance Ballet; il National Ballet Academy di Amsterdam; Rambert School di Twickenham; Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma; lo Staatliche Balletschule di Berlino; lo STEP on Broadway School e la Zurich Dance Academy.

EUROPAinDANZA

11 e 12 febbraio 2016

Accademia Nazionale di Danza

Largo Arrigo VII Roma

