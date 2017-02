Torna Canapa Mundi: tre giorni di informazione, cultura e divertimento per conoscere la Canapa

Dal 17 al 19 febbraio 2017, torna al PalaCavicchi di Roma Canapa Mundi, la Fiera Internazionale della Canapa. Dopo il grande successo degli anni precedenti, la prossima edizione si annuncia piena di novità: incontri, spettacoli, divertimento e tanti eventi che non ti aspetti.

Numerose le aziende partecipanti, nazionali e internazionali per un incontro di cultura e ricerca, tecnica e passione. Una conferma di adesioni per il settore dedicato alla "coltivazione" e una crescita per l' area dedicata della canapa industriale, sempre più richiesta nella vita di tutti i giorni.

Immancabile la partecipazione del Museo Itinerante della Canapa dei gemelli Bernardini, che espone gli strumenti per il raccolto e la lavorazione di un recente passato quando la canapa costituiva un'importante materia prima. La fiera rappresenta un percorso che viaggia nella storia descrivendo la tradizione e si affaccia al futuro grazie alle tante e inedite proposte degli espositori: virtuosa e innovativa, la canapa è divenuta un ingrediente in forte ascesa negli alimenti dell'orgoglio italiano come l'olio, il pane, la pasta; viene riutilizzata come fibra tessile naturale e costituisce un elemento essenziale nella bioedilizia.

Canapa Mundi è un'opportunità per conoscere e per rilanciare una pianta che fa parte della nostra cultura. Un evento che attraverso varie categorie mira all'obiettivo di sdoganarla dai preconcetti e dalla disinformazione, un'occasione di rivalsa e opportunità per un settore che abbraccia ambiti diversi, tutti dalle grandi potenzialità. Una fiera che guarda al passato, si proietta al futuro e vive il presente. Canapa Mundi è sintonizzata sulla cronaca dei nostri giorni come la recente approvazione della legge per lo sviluppo della filiera per la coltivazione della Canapa che ha finalmente fatto chiarezza dando la possibilità agli agricoltori di poterla coltivare senza rischi legali.

Tra gli espositori, tante le novità riguardanti attrezzature e tecnologie per la coltivazione biologica, convenzionale e idroponica, aziende che selezionano e producono semi, produttori di concimi organici e minerali, stand con articoli e accessori per fumatori, aziende agricole, stand di abbigliamento e tessuti, bioedilizia, prodotti cosmetici e per il benessere e tanto altro.

Quest'anno tanti gli appuntamenti con l'informazione, sono previsti numerosi workshop e convegni. Occasioni imperdibili per assistere e partecipare a confronti tra esperti, imprenditori e numerosi ricercatori di varie Università italiane e non solo. Dibattiti sui diversi usi della Canapa, con particolare attenzione a quelli che trattano gli usi terapeutici, tutti con l'obiettivo primario di divulgare e condividere conoscenza.

Saranno trattati anche gli aspetti connessi all'uso "ricreativo" della Canapa, ai suoi effetti e alle proposte di legalizzazione ed un confronto tra la situazione legislativa in Italia e quella di diversi paesi d'Europa e del mondo. Non mancherà l'area ristorazione e gastronomia per attimi ristoro e scoperta, un'occasione gustosa per provare tanti prodotti a base di canapa. Presenti anche ristoranti 100% vegan e 100% gluten free. Canapa Mundi sarà un piacere, anche per il palato.

Per maggiori informazioni:

http://canapamundi.com/

0688809957

