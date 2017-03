Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Dal regista Ken Loach al cofondatore di Podemos, al Teatro Italia (Via Bari 18, Roma ) una rappresentanza di partiti, movimenti e intellettuali a sostegno della rivoluzione democratica in Europa. Il 25 marzo si celebrerà il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma, l’atto che ha dato il via al processo di integrazione europeo.

In questa data fortemente simbolica, e nel momento di massima crisi del progetto europeo, la capitale italiana ospiterà un Consiglio europeo straordinario con la presenza di tutti i capi di governo europei e una serie di manifestazioni anti-europee. In quella stessa giornata, e con una storica partecipazione internazionale, DiEM25, il movimento politico pan-europeo che conta già 60.000 iscritti, inaugurerà un terzo spazio. All’interno dell’iniziativa "iI tempo del coraggio", sarà infatti presentato lo European New Deal: un piano di riforma dell’economia europea attuabile già domani, con proposte politiche concrete, alternative e dirompenti.

Il 25 marzo quindi, dopo la chiusura delle celebrazioni dei trattati di Roma, ci sarà una grande serata di teatro politico, dalle ore 20.00 alle 23.00 per presentare una proposta nuova e concreta. Un piano programmatico che conterrà non solo il “cosa fare”, ma anche un "come fare" per scardinare l’establishment responsabile del disastro attuale e il risorgere di nazionalismi e xenofobia. L’obiettivo: costruire per la prima volta nella storia europea un’ampia convergenza progressista, capace di strappare l’Europa e l’Italia alla falsa dicotomia tra politiche di austerità e nazionalismo. Nello specifico, il nuovo percorso politico sarà svelato nel corso della serata.

Partecipano: l’ex ministro delle finanze greco e cofondatore di DiEM25 Yanis Varoufakis, il regista Palma d’Oro Ken Loach; il cofondatore di Podemos Juan Carlos Monedero; la copresidente dei Verdi Europei Ska Keller, il vicepresidente del Parlamento spagnolo Marcelo Exposito. Fra i partecipanti italiani, l’avvocato Anna Falcone, il sindaco di Napoli Luigi dei Magistris, il cofondatore di DiEM25 e autore Lorenzo Marsili.

Informazioni

Evento: www.iltempodelcoraggio.it/

Organizzatori

DiEM25 è un movimento europeo lanciato nel febbraio 2016 al Teatro Volksbuhne di Berlino con un obiet-tivo semplice quanto dirompente: democratizzare l’Europa. Il movimento si pone l’obiettivo di costruire un movimento popolare e un fronte progressista a livello europeo. Il movimento conta attualmente oltre 60.000 iscritti fra cui numerosi sindaci, intellettuali e politici internazionali.

DiEM25: www.diem25.org