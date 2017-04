Spartaco. Schiavi e padroni a Roma; al Museo dell'Ara Pacis

Si terrà dal 5 al 7 maggio il VII convegno della Federazione Speleologica del Lazio dal titolo: “Spelunca Docet: La grotta Racconta, Comunica, Insegna. Viaggio nel Mondo sotterraneo, la grotta come laboratorio didattico”. Avrà luogo nei locali dell’ex Cartiera Latina, sede del Parco Regionale dell’Appia Antica.

Tema dell’evento sarà la grotta, analizzata attraverso le esplorazioni, gli studi, le esperienze, le memorie e i saperi degli speleologi. In particolare si approfondiranno tutti quegli aspetti interdisciplinari che con l’ambiente ipogeo sono strettamente correlati. Dalla geologia, alla biologia, alle numerose discipline ad esse legate, fino alle attività per la ricerca e la documentazione, quali strumenti per la tutela del patrimonio carsico. Durante il convegno si cercherà di sviluppare e diffondere una maggiore coscienza tra i più giovani, coinvolgendo le scuole in un progetto didattico che le vedrà impegnate su tematiche attinenti la speleologia nell’arco di un intero ciclo scolastico. Un’intera giornata del convegno, quella di venerdì 5 maggio 2017, sarà dedicata esclusivamente ai giovani studenti delle scuole laziali. Durante le giornate di studio saranno previsti, inoltre, interventi, mostre e spazi espositivi realizzati grazie al contributo di speleologi, geologi, archeologi e antropologi. L’evento è concepito in maniera da coinvolgere esperti del settore e non, con particolare attenzione anche alle persone con disabilità visiva, per le quali sarà discussa una metodologia di didattica, che porterà in futuro alla realizzazione di apposite visite in grotta a loro dedicate, così da rendere questo tipo di ambiente accessibile a “livello universale”.

L’invito è rivolto non solo ai gruppi affiliati alla Federazione Speleologica del Lazio, che attualmente sono 13, ma a tutti gli speleologi singoli e non, i quali nell’occasione potranno esporre e presentare i lavori e i risultati delle proprie attività con contributi di vario genere, quali pannelli esplicativi, plastici e supporti multimediali. Domenica 7 maggio, al termine dell’evento, sarà possibile partecipare alla visita guidata al Parco dell’Appia Antica, a cura della Federazione Speleologica del Lazio.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.speleo.lazio.it/convegnoVII/index.html, visitare la pagina Facebook all'indirizzo www.facebook.com/Convegno-FSL-2017-246743929109655/?fref=ts o scrivere alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .