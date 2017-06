"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Venerdì 9 giugno 2017 alle ore 17.30 si inaugura, presso il MACRO Testaccio – Spazio FACTORY a Roma, la seconda edizione di Nuvola Creativa Festival delle Arti dal titolo: Living Nature - Arte, dibattiti e incontri su temi ambientali.

Il Festival con la direzione artistica di Antonietta Campilongo è promosso dall’Associazione Neworld, Nwart e Fengshuiroma architecture&design School, con il patrocinio del Comune di Roma.

Arti visive, performances, video e documentari, readings, special guests, incontri, visite guidate e laboratori.

Nuvola Creativa - Festival delle Arti, nella sua prima edizione sottotitolata Grammelot, si è occupata di portare in superficie i linguaggi artistici delle nuove generazioni di migranti dando visibilità alle sue numerose contaminazioni culturali.

Quest'anno il focus del Festival si concentrerà, invece, su un dibattito rimasto sempre aperto nell'arte: la dialettica storicizzata tra uomo e natura. Living Nature, questo è il titolo del Festival, vuole proporre una riflessione su come e fino a che punto, l’uomo dei nostri tempi riesca ancora a percepire se stesso e il mondo che lo circonda come appartenente a una realtà unica e interconnessa. Affrontando questa riflessione sull’uomo e sull’ambiente, non si poteva fare a meno di ricordare come tale tematica sia anche il centro dell’interesse di altre forme di cultura; per esempio il Feng Shui, vera e propria arte del mettere in armonia uomo e ambiente. Arte e Feng Shui operano infatti con processi affini: utilizzano intuito e creatività più del pensiero logico e razionale.

Living Feng Shui, evento nell’evento del Festival delle Arti, vuole invitare ad entrare e diventare coprotagonisti di questo flusso inesauribile, apprendendo alcuni principi del Feng Shui che possono modellare la propria vita consapevolmente e in accordo con le leggi della natura.

Nei due giorni del Festival queste due proposte vivranno nello spazio Factory, per descrivere insieme un percorso di avvicinamento e ritorno ad un senso profondo di Natura.

Anno dopo anno Nuvola Creativa, organizzato dall'Associazione Neworld, con la direzione artistica di Antonietta Campilongo - e in questa edizione con la partecipazione della Feng Shui Roma Architecture & Design School fondata e diretta da Luigi Straffi - si arricchisce di nuove tematiche, per contribuire a rendere sempre più viva l'azione dell'arte nella vita culturale di Roma.

Chi opera in campo culturale non può chiamarsi fuori, è necessario adoperarsi per richiamare l’attenzione sull’unicità della Natura, per denunciare gli abusi ed i crimini ambientali, stimolare dibattito e informazione, ed infine per mostrare come l’arte possa avere un ruolo importante nel creare opinione su temi di vitale importanza.

INFO

Nuvola Creativa Festival delle Arti

Living Nature - Arte, dibattiti e incontri su temi ambientali

Direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo

Inaugurazione venerdì 9 giugno 2017 ore 17.30 - 23.30

Dal 9 al 10 giugno 2017

MACRO (Museo D’Arte Contemporanea Roma) Testaccio - Spazio FACTORY La Pelanda

Piazza Orazio Giustiniani, 4 Roma

Progetto: Associazione Neworld

Organizzazione: Associazione Neworld - ecologia e sociale - NWart

Direzione artistica a cura di: Antonietta Campilongo

Testi: Collettivo Neworld – Luigi Straffi

Neworld - Nwart

www.antoniettacampilongo.it

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. / T. 339 4394399