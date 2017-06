"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Inaugurato da oltre 7000 persone, il Gay Village arriva alla sua terza serata di appuntamenti ospitando, domani 10 giugno, il duo italo-olandese, Le No Choice, ovvero Federica Tuzi e Merel Van Dijk, che dalle 21.30 sull’Amarganta Floor si esibiranno nel concerto teatrale dal titolo Dilemmi, soluzioni impossibili per animi sensibili.

Affronteranno temi universali e attualissimi come le unioni civili, il gender, il polylove, la morte del letto (lesbico, ma anche etero), la ricerca spirituale, l’ossessione per le diete e per i tatuaggi. Le due artiste proporranno uno show capace di coniugare filosofia e demenzialità, tenerezza e sarcasmo, comicità e commozione. La chiusura in bellezza del primo weekend di stagione passerà attraverso i colori del Party Adoro, official Pride Party. A partire dalla mezzanotte i performer di Muccassassina diretti da Diego Longobardi, presenteranno lo spettacolo Adoro - We Are The Wonderland, ovvero il paese delle meraviglie della comunità LGBT, un luogo fatto di amore, di libertà e di diritti molto spesso negati, con la partecipazione di un cast di ospiti internazionali.

Ad accendere la console Ana Paula dal Brasile, e i djs Enrico Meloni, Jonathan Heitch, Bradshaw e Dat Vila.

LE NO CHOICE NEL CONCERTO TEATRALE “DILEMMI”

A SEGUIRE PARTY ADORO A CURA DI MUCCASSASSINA

10 giugno 2017

GAY VILLAGE FANTÀSIA - XVI Edizione

Dall’8 Giugno al 9 Settembre 2017.

Aperto dal Giovedì al Sabato, dalle ore 19

Ingresso Gratuito dalle 19 alle 21. Prezzi: Giov.10€/Ven.13€/Sab.18€ (Drink incluso)

Roma Eur - Parco del Ninfeo, in Via delle Tre Fontane, ang. Viale dell'Agricoltura

InfoLine +39 350 0723346 - www.gayvillage.it