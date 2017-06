"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Sabato 10 giugno lo staff della ludoteca scientifica Technotown in compagnia dei propri ospiti ha inaugurato la stagione estiva con la festa più tecnologica della capitale.

Una festa non sarebbe tale se non avesse tante sorprese al proprio interno. Per questo motivo, la ludoteca dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, tramite l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, ha deciso di premiare tutti gli studenti dell’anno scolastico appena trascorso, con una promozione. Dal 13 al 16 giugno, infatti, gli scolari potranno entrare usufruendo dell’offerta Festa della Scuola (2 persone al costo di 1 solo biglietto).

Altro appuntamento speciale sarà poi mercoledì 21 giugno, in concomitanza con la festa europea della musica. Durante l’intera giornata e per il periodo compreso tra sabato 24 e venerdì 30 giugno si festeggerà la settimana della musica con alcune novità proposte per l’occasione, come la sperimentazione del montaggio e della produzione audio elettronica, che andranno ad aggiungersi alle classiche attività musicali in programma nella sala Vedere la musica.

Le tante iniziative dell’estate 2017 saranno organizzate secondo un calendario settimanale a tema che permetterà al visitatore di specializzarsi nel settore a lui più congeniale (programma completo disponibile su www.technotown.it). L’appassionato di botanica avrà l’opportunità di esplorare i luoghi della Villa circostante diventando Biodetective per un giorno. Le meraviglie che il parco nasconde saranno l’oggetto di una sensazionale Caccia al tesoro botanica o semplicemente gli spunti per un tour fotografico da ricordare.

L’offerta didattica sarà ancora più ampia per gli amanti della tecnologia. Durante l’intera estate piccoli e grandi giocheranno a diventare Programmatori di videogiochi, conosceranno i segreti della Modellazione e stampa 3d o si immergeranno nel mondo della robotica imparando a programmare gli ormai celebri LEGO Mindstorms ed EV3. Avranno l’opportunità, inoltre, di lavorare con i LEGO WEDO nello Spazio creatività mentre attraverso Robot, sensori e radiazioni potranno comprendere come realmente funzionano alcuni particolari sensori a varie lunghezze d’onda.

La proposta estiva non dimenticherà nemmeno le arti creative. La musica, la fotografia, la recitazione avranno meno incognite dopo aver partecipato alle iniziative tematiche mentre il mondo del cinema rivelerà i suoi segreti più intimi con le attività dedicate al Doppiaggio, agli Effetti sonori, allo Stop motion e agli Effetti speciali.

Gli ospiti potranno alimentare la propria vena creativa imparando a produrre un cartone animato o un documentario naturalistico, scoprendo le tecniche del montaggio audio e della radiofonia e delle illusioni ottiche, fino ad arrivare alle Impronte di luce create applicando le tecniche della stampa fotografica in Camera oscura.

Durante l’estate sarà riservata particolare attenzione ai gruppi organizzati. Dal martedì al venerdì i centri estivi, le parrocchie, le scuole avranno diritto ad un prezzo speciale sull’acquisto di una o più attività (1 attività al costo di 6 € a persona anziché 8 €, 2 attività al costo di 10 € a persona invece di 12 €, 3 attività a 12 € a persona piuttosto che 18 €).

Infine, ogni giorno alle 16 e alle 17 lo speciale Happy Hour consentirà al pubblico di accedere con un biglietto scontato di 6 € ad attività.

PROGRAMMA

Dal 1 al 7 luglio

SETTIMANA DELLA FOTOGRAFIA

Dall’8 al 14 luglio

SETTIMANA DELLA BOTANICA

Dal 15 al 21 luglio

SETTIMANA DELLA ROBOTICA

Dal 22 al 28 luglio

SETTIMANA DEL CINEMA

Dal 29 Luglio al 4 agosto

SETTIMANA DELLE 3 DIMENSIONI

Dal 7 al 21 agosto

PAUSA ESTIVA

Dal 26 agosto al 1 settembre

SETTIMANA DELLA ROBOTICA

Dal 2 all’8 settembre

SETTIMANA DELLA FOTOGRAFIA

TECHNOTOWN

Ludoteca Tecnologico Scientifica

Villa Torlonia - via Lazzaro Spallanzani, 1/a

TECHNOEST@TE 2017

ORARI

Dal 13 giugno al 10 settembre

dal Martedì alla Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Chiuso: ogni lunedì e nel periodo dal 7 al 21 agosto

Le feste di compleanno possono essere prenotate martedì-venerdì 16-17.30

Le attività e i percorsi tematici potrebbero subire variazioni in base alle attività su prenotazione

COSTI

€ 8,00 per 1 attività | € 14,00 per 2 attività | € 18,00 per 3 attività

Riduzioni da convenzione e per chi mostra il biglietto di uno spettacolo del Planetario

€ 7,00 per 1 attività | € 12,00 per 2 attività | € 15,00 per 3 attività

Gratuito per diversamente abile e accompagnatore

E’ obbligatoria la presenza di un adulto accompagnatore per bambini dai 6 agli 8 anni

SPECIALE PER I CENTRI ESTIVI

€ 6 per 1 attività | € 10,00 per 2 attività | € 12,00 per 3 attività

BIGLIETTO HAPPY HOUR

6 € - solo dopo le ore 16.00

SCONTO SPECIALE A “LA LIMONAIA”

In tutti i pomeriggi d’estate, presentando il biglietto di un’attività a Technotown presso il punto ristoro “La Limonaia” (tel. 0695065250), si avrà diritto al 20% di sconto sulla consumazione.

INFO e PRENOTAZIONI

tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00);

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

www.technotown.it; www.060608.it

Twitter @TechnoMaranta @Technotown