"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Sinestetica torna sulle sponde del Tevere per la rassegna dedicata all’arte visiva, alla musica, ai libri e più in generale alla sinestesia dei sensi e delle arti.

Grazie al patrocinio di Legambiente Lazio, nella rigogliosa cornice del parco fluviale di via Capoprati inaugura mercoledì 28 giugno FLORIEGIO, mostra collettiva en plein air di più di trenta artisti visivi, ognuno dei quali si presenta in esposizione con la sua opera più rappresentativa, fiore della propria ricerca creativa.

FLORILEGIO nel corso della due giorni diviene anche contenitore di diverse forme espressive: verrà presentato il progetto artistico CTRL + Z: apocalisse curato da Sinestetica in collaborazione con Sapienza in Movimento;

A seguire avrà luogo un ciclo di presentazioni di libri, dedicato a case editrici romane, con l'obiettivo di portare i lettori a conoscenza della feconda condizione dell’editoria della città, sempre più importante a scala nazionale.

Il pubblico sarà accolto e accompagnato per tutta la durata della manifestazione anche da interventi sonori grazie a Rén, giovane cantantessa romana che presenterà i suoi nuovi pezzi, e alla selezione musicale di Brianstorm.

Entrambe le serate saranno accompagnate da una selezione di prodotti enogastronomici curata dall'agriturismo Casale di Martignano e di birre del birrificio Birre Maccardi.

Progetto e realizzazione dell'allestimento sono a cura di Sinestetica con Alessandro Sartini, Silvano Sasso, Marco Staro.

Obiettivo di Sinestetica è offrire occasioni per le ricerche creative di incontrarsi e guardarsi fra di loro dalle cornici affiancate, di ascoltarsi nella lettura a voce alta di un libro o nell'esecuzione musicale dal vivo, di parlarsi a quattr'occhi fra un bicchiere e l'altro. Il valore del progetto risiede nella possibilità di promuovere il lavoro di artisti giovani, a cui si offre non solo, genericamente, la possibilità di essere apprezzati, ma anche una cura e un affiancamento nello sviluppo dei loro percorsi creativi, tale da configurare una vera piattaforma di scambio e di incontro tra diverse sensibilità e proposte, sempre aperta a nuove risorse. Il tono di questi eventi, d’altro canto, sia delle serate che del linguaggio comunicativo, è caratterizzato da una piena adesione ai principi di quella “cultura della leggerezza” che in Italia ha avuto i propri esponenti più prestigiosi.

FLORILEGIO

La mostra raccoglie un'antologia di più di trenta opere visive, realizzate con tecniche varie, in cui ogni artista esprime il tratto ineliminabile della propria ricerca artistica, origine della propria creatività. Ad ognuno è stato chiesto di rivolgersi su se stesso, di riflettere sui propri metodi e sui propri mezzi espressivi, per presentare una sorta di DNA del proprio linguaggio, autoritratto compositivo, blasone artistico.

CNTRL + Z: apocalisse

La mostra è il risultato di una call rivolta a studenti di architettura e giovani architetti di tutta Italia, che si chiude il 19 giugno, in collaborazione con Sapienza in Movimento.

Cancellare è coprire con tratti di penna o in altro modo le parole di uno scritto perché non si leggano. Anche, ripulire una superficie da ciò che vi è scritto. Distruzione e creazione sono facce della stessa medaglia. In un contesto in cui l'eccesso di costruzione è spesso devastante per il paesaggio e per la città, ai giovani architetti è stato chiesto di immaginare la cancellazione di un edificio, di una porzione di territorio o di un settore urbano. Oppure, al contrario, di selezionare ciò che salverebbero dalla tabula rasa che segue la catastrofe, come tracce cui sovrapporre la riscrittura di un futuro possibile, dopo una cancellazione improvvisa e totale. Apocalisse è, etimologicamente, il disvelamento di un pensiero all'inverso sull'architettura, in cui il costruito viene sottoposto a un giudizio estetico finalmente libero e inappellabile, grazie alle potenzialità sintetiche offerte dalla prefigurazione artistica.

Bio_Sinestetica

Nato due anni fa in una terrazza romana. E’ un salotto itinerante in cui le arti si incontrano nella convivialità. I suoi ospiti sono invitati a vivere nella sinestesia fra vari ambiti percettivi: vedere, ascoltare, gustare. Il gioco di Sinestetica comincia ogni volta con la proposta di un testo letterario o di un’opera d’arte con cui le varie forme espressive sono chiamate a confrontarsi.

PROGRAMMA 28 e 29 giugno 2017

L I B R I / E D I T O R I A

Mercoledì 28 giugno

ore 18.30: Il senso della lotta di Nicola Ravera Rafaele (Fandango Editore)

ore 19.30: presentazione della collana “Passaggi di dogana” (Giulio Perrone Editore)

ore 20.30: presentazione della collana “I Pacchetti” su Jane Austen, Charlotte Brontë, Marie Curie e Anna Kuliscioff (L'orma editore).

Giovedì 29 giugno

ore 18:30: Edizioni Dell'asino presenta il nuovo progetto editoriale e la propria rivista, interverranno: Nicola Villa, Sara Nunzi, Ilaria Pittiglio.

ore 19:30: Massimiliano Amati presenta il suo libro Tempo e racconto nei processi creativi. Strategie narrative per l’architettura (Quodlibet)

M O S T R A / A R T I S T I

Mercoledì 28 e giovedì 29 giugno

mostra collettiva Florilegio

Anelo 1997

Matteo Benedetti

Alessandro Brunelli

Martina Bu Gianlorenzi

Giovanna Buccino

Marta Burrai

Guido Caltabiano

Michele Caltabiano

Pietro Colonna

Enrica Corvino

Camilla De Boni

Fuzz Atelier

Joollook

Anna Latouche Riciputo

Antonio Laruffa

Andrea Leroy

Pasquale Loiudice

Jacopo Nori

Monica Manicone

Cecilia Matteoli

Alessandro Oltremarini

Costangelo Pacilio

Giorgios Papaevangeliou

Filippo Parroni

Vincenzo Peci

Giovanni Pernazza

Luca Petrassi

Tito Puglielli

Federico Rebecchini

Jacopo Rimedio

Irene Russo

Pedro Silvani

Laura Zerella

Mercoledì 28 e giovedì 29 giugno

mostra collettiva CTRL + Z: apocalisse

(open call per giovani architetti)

M U S I C A

Mercoledì 28 giugno

ore 21.30 concerto Rèn

ore 22.30 djset Brianstorm

I N C U R S I O N I D I C I B O

Entrambe le serate saranno accompagnate da una selezione di prodotti enogastronomici curata dall'agriturismo Casale di Martignano

e di birre del birrificio Birre Maccardi

INGRESSO 5 EURO con drink di benvenuto compreso + tessera Capoprati + tessera di Legambiente

Per maggiori info:

www.sinesteticaexpo.com

Contatti:

Parco Fluviale Capoprati

Via Capoprati, 12 A

Biglietto: 5 euro con drink di benvenuto compreso + tessera Sinestetica + tessera

di Legambiente

SINESTETICA presenta

F L O R I L E G I O

28 e 29 giugno

Parco Fluviale Capoprati

con il patrocinio di LEGAMBIENTE LAZIO