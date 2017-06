"Autobiografia della madre", di Silvia Codignola, al Museo Bilotti

Dal 1° Giugno sul Lungotevere Castello, ai piedi di Castel Sant'Angelo, ha preso il via la nuova edizione della rassegna estiva di “Letture lungo il fiume”, l’iniziativa gratuita e senza biglietto d’ingresso organizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura in convenzione con il Municipio Roma Centro Storico, per promuovere i libri e la lettura e per offrire un fresco sollievo tanto al corpo che alla mente di coloro che decidano di passare l'estate a Roma. Non si paga, non è necessario prenotare.

Lungo la splendida passeggiata che porta dal Palazzaccio a Castel Sant’Angelo quest’anno la manifestazione è potentemente declinata al femminile e si caratterizza per il nuovo assetto dei Bouquinistes che hanno inserito, nel vasto catalogo dei libri proposti, tante novità con l’obiettivo di ricreare un panorama il più possibile rappresentativo libro italiano (e non soltanto) con occhi molto attenti all'Editoria piccola e piccolissima di qualità.

La seconda edizione della rassegna Roma legge, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Letteraria Edelweiss con il significativo apporto di Dario Pontuale per l'appunto propone un interessante calendario di appuntamenti che non mancheranno di stuzzicare l’interesse sia dei lettori accaniti, che di quelli occasionali.

La consolidata rubrica Baratto d'Emozioni avrà come protagonisti gli Attori dell'Associazione Cadeau diretta da Pierfrancesco Mazzoni, che sanno toccare corde insospettate nell'anima anche del più distratto tra i nostri Ospiti.

Dal 1° Giugno dalle ore 19, i Giardini di Portoghesi rappresentano esattamente il luogo ideale – uno dei più belli del mondo - per un emozionante intrattenimento musicale, perfetto per l’ora dell’aperitivo. Musicisti di indubbio spessore, accuratamente scelti dal Direttore artistico M° Lucio Villani, suoneranno dal vivo durante l’intera programmazione!

L'appuntamento è al BiblioBar, l’innovativa struttura di caffè/biblioteca, unica a Roma, che accoglie centinaia di volumi in prestito a consultazione gratuita e un piccolo punto ristoro con annesso uno spazio all’aperto dove è possibile navigare in wi-fi free.

Il clou dell'estate sarà la III edizione de Il Piccolo Festival delle Dieci Notti tra il 29 giugno (da sempre la Festa di Peter Pan Onlus, una straordinaria realtà del territorio) ed il 9 luglio. Quest'anno il Festival, per la regia di Alessandro Carbone, propone “Il Canto delle Balene”.

La magica voce di Michele Botrugno interpreterà, rendendole vive, le parole di Marcela Serrano, Alda Merini, Marguerite Yourcenar, Elena Ferrante solo per citare alcune delle protagoniste del Piccolo Festival. Co-protagonista sarà la musica, espressa da sensibili e ricercate musicalità femminili. Infatti, dopo le letture, sul piccolo palco per dieci serate si alterneranno: Linda Valori, Ajugata 4tet, Valentina Lupi, Raffaela Siniscalchi, Agnese Valle, Sarah Jane Olog, Francesca De Fazi, Raffaella Misiti e Le Romane, Costanza Alegiani, Giulia Ananìa, Silvia Manco.

Dal 1986 l’estate di Castel Sant’Angelo porta la firma della Federazione Italiana Invito alla Lettura che da sempre è al fianco di Peter Pan Onlus, l'Amico dei Bambini ricoverati nei reparti oncoematologici degli Ospedali romani Bambino Gesù ed Umberto I°. Tutti i giorni sono dedicati alla raccolta fondi per sostenere la Onlus.

Una speciale attenzione è poi dedicata alla raccolta differenziata, che deve diventare un must per la Città: quest'estate sperimenteremo una nuova macchina compattatrice per le lattine e bottiglie in Pet, fornita dalla società Roma Ecologica e prodotta dal Leader nazionale del settore EURVEN, molto usata all'estero e che farà il suo esordio ai piedi di Castel Sant’Angelo. Il GREENY-ECGDO (questo il nome dello speciale macchinario) permetterà ai partecipanti della manifestazione di conferire bottiglie e lattine separatamente ricavandone un vantaggio da poter utilizzare nei negozi convenzionati e nella stessa manifestazione, il materiale conferito subirà una riduzione del volume iniziale fino al 90% e sarà avviato immediatamente alla filiera del riciclo senza ulteriori passaggi che ne potrebbero compromettere la destinazione.

Tutto il Programma della manifestazione Letture Lungo il Fiume sul sito www.invitoallalettura.org

Tutto il Programma del Piccolo Festival delle Dieci Notti sul sito www.piccolofestivaldellediecinotti.it/

Facebook: https://www.facebook.com/letturelungoilfiume/?fref=ts

https://www.facebook.com/BiblioBarRoma/?fref=ts

* Costituita a Roma nel 2007, la Federazione Italiana Invito alla Lettura è un’associazione culturale apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, che mette in relazione promozione della lettura e vocazione pedagogica. Al centro delle attività della Federazione c’è il libro, inteso come strumento di crescita e di scoperta della realtà. Ogni anno la proposta culturale di Invito alla Lettura vanta decine di presentazioni, mostre, convegni, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, concerti, eventi teatrali e reading. Da sempre una particolare attenzione è rivolta alla formazione attraverso percorsi di lettura mirati, corsi di aggiornamento, ricerca o perfezionamento, stage di studio e di ricerca

