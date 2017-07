Teatro Ghione: ecco la stagione 2017-2018!

Riparte con il patrocinio gratuito della Regione Lazio la terza estate di gelati sospesi per i bambini di tutta Italia “gelato sospeso 3.0”. Roma ha bisogno di dolcezza…l’Italia tutta ne ha bisogno!

L’estate arriva e con lei arriva anche l’iniziativa più dolce che ci sia.

Dopo il grande successo degli anni precedenti con migliaia di condivisioni su tutti i principali social network e l’adesione ufficiale di centinaia e centinaia tra gelaterie e bar di tutta Italia, tantissime sono state le manine di bimbi impastricciate di dolce gelato!

Anche in questa nuova calda estate si riaffaccia la “rivoluzione dei gelati” del Salvamamme “gelato sospeso 3.0” e riparte da Roma con il Patrocinio gratuito della Regione Lazio per poi estendersi a macchia d’olio, anzi di panna all’Italia tutta come di consuetudine.

La share economy del “dolce cono” ha preso il via il 1 giugno per concludersi il 31 ottobre.

Come funziona? Ormai si sa che con il gelato si può far rivivere l’antica tradizione di Napoli del caffè sospeso. Prendi un gelato e ne paghi due; il secondo sarà per la famiglia in difficoltà economica che entrerà nel negozio chiedendo un gelato sospeso. E il gelataio di suo sarà di manica larga. Lascia l’ offerta nel vaso trasparente messo a disposizione della gelateria che ha aderito all’iniziativa, che emetterà uno scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà.

Aderire è semplicissimo, dal sito e dai social di Salvamamme è possibile scaricare gratuitamente le locandine da esporre nei vostri punti vendita. Ogni esercizio commerciale aderente deve comunicarlo al Salvamamme in modo da poter creare poi una mappa del nostro network di adesione in tutta Italia e perché no anche fuori dal nostro bel paese.

E se le famiglie non arriveranno a richiedere il gelato, chiedi al Salvamamme che saprà dare tutte le indicazioni utili per regalare agli ospiti delle comunità e case famiglia più vicine un grande sorriso. E se il gelataio prende i soldi e non dona i gelati…? E se la famiglia non ne ha così bisogno….?

Non poniamoci tante domande, occorre recuperare condivisione e fiducia e superare tante amarezze.

Che tu sia un’amante del gelato e la vuoi proporre alla tua gelateria preferita o che tu sia un’azienda e ti piacerebbe condividere con noi un gelato, contattaci ti diremo noi come fare! Salvamamme chiederà il patrocinio gratuito a tutte le regioni d’Italia.

Ricominciamo a guardarci negli occhi partendo da una piccola cosa che tutti possono donare e ricevere con semplicità. Condividi un gelato e ripartiamo da un sorriso.

Abbiamo tutti bisogno di dolcezza.

Richiedi l’adesione ufficiale contattando il Salvamamme, scarica la locandina dai nostri social.

Per comunicare l’adesione o per altre informazioni contattare il numero 0635403823

