Teatro Ghione: ecco la stagione 2017-2018!

Paola Minaccioni torna sul palco del Gay Village in un flusso di coscienza irriverente e irresistibile. Di nuovo al suo fianco, la dj Lady Coco, dopo il fortunato incontro e il grande successo registrato sul palco dell'Ambra Jovinelli, con lo spettacolo "Dal Vivo sono Molto Meglio".

“Paola Minaccioni vs Lady Coco”, darà vita ad una serata piena di musica e improvvisazione, ma anche a grandi ritorni con i personaggi più amati della comica romana e qualche new entry a sorpresa. Un concentrato di risate, una vera festa da non perdere, con divertimento, musica e ironia garantiti! Uno spettacolo leggero che però traccia ironicamente uno spaccato della società contemporanea, accompagnando il pubblico in una spassosa riflessione sui tempi moderni.

“Tornare al Gay Village significa tornare a casa. Posso dire di aver formato il mio gusto e il mio immaginario, relazionandomi con un pubblico che mi ha dato tanto. Negli anni, spettacolo dopo spettacolo, stagione dopo stagione l’appuntamento al Gay Village per me è stato da sempre un motore che mi ha indotto a scrivere testi nuovi, ad aver un punto di vista alternativo. Che mi ha sostenuta fin dall’inizio, quando bambina…beh, diciamo ragazza, iniziavo a fare i miei spettacoli Live” racconta l’attrice romana “E quando ancora nessuno mi dava retta Imma Battaglia e il pubblico del Gay Village mi hanno voluta, ascoltata, amata e ripeto sostenuta. E negli anni anche grazie a questo slancio, mi sono fortificata. La mia Gioia è grande, torno al Gay Village, da grande”.

VENERDI’ 7 LUGLIO 2017

Amarganta Floor – h. 22.30

GAY VILLAGE FANTÀSIA

Paola Minaccioni vs Dj Lady Coco

scritto da Paola Minaccioni, Alberto Caviglia, Claudio Fois

con Paola Minaccioni

musiche di Lady Coco

GAY VILLAGE FANTÀSIA - XVI Edizione

Dall’8 Giugno al 9 Settembre 2017

Aperto dal Giovedì al Sabato, dalle ore 19

Prezzi: Giov.10€/Ven.13€/Sab.20€ (Drink incluso)

Roma Eur - Parco del Ninfeo, in Via delle Tre Fontane, ang. Viale dell'Agricoltura

InfoLine +39 350 0723346 - www.gayvillage.it