Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Continuano le serate “All’Ombra del Colosseo”, storica kermesse romana dedicata alla comicità che proseguirà fino al 10 di settembre con un fitto cartellone di 23 spettacoli, con più di 40 artisti sul palco. Al motto di “sempre comico fu quest’ermo colle”, l’edizione 2017 segna anche un ritorno alle origini, grazie al cambio di location all’interno del Parco del Colle Oppio, laddove tutto cominciò nel 1990.

Inserita all’interno della programmazione dell’Estate Romana, organizzata dall’Associazione Castellum, con la collaborazione per la direzione artistica di AB Managment, con il contributo di Roma Capitale, All’Ombra del Colosseo torna ad allestire il suo storico palco all’interno del Parco del Colle Oppio, con ingresso in Viale del Monte Oppio.

Nella storica location si alternano i più famosi comici italiani provenienti dalla televisione, dalla radio e dal teatro. Tra nuovi nomi, solide conferme e felici ritorni, ecco i nomi degli oltre 40 artisti ospiti: Pablo e Pedro, Alessandro Serra, Geppo, Gabriele Cirilli, Dado, Antonio Giuliani, Giorgio Montanini, Andrea Rivera, Antonello Costa, Riccardo Rossi, lo show SCQR, Alessandro di Carlo. E ancora Rosalia Porcaro, Cinzia Leone, Alberto Farina, Stefano Fabrizi e Nino Taranto. Non da ultimo, il grande ritorno sul palco del Colle Oppio di Rodolfo Laganà che più di venti anni fa lo calcò per primo. Sul palco anche i volti della comicità del Comedy Central “Stand Up Comedy” e il gruppo di SCQR capitanato da Marco Capretti con Alberto Alivernini, Bongiova, Gennaro Calabrese, Antonio Catalano, Walter Del Greco, Marco Facchini, Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli, I Sequestrattori, Katamura&Seguacio, Davide La Rosa, Mago Lupis, Francesca Milani, Emiliano Morana, Marco Passiglia, Vittorio Rombolà, Cecilia Taddei, Luisanna Vespa, Stefano Vigilante e nuovamente Antonello Costa, Geppo e Nino Taranto.

Dopo un anno di assenza, seppur tra mille difficoltà e con una partenza a dir poco in ritardo, siamo felici di poter presentare questa XXVI edizione della rassegna – dichiara Federico Bonesi, Presidente dell’Associazione Castellum e responsabile della rassegna.

Il cambio di location poi ci ha permesso di ritornare nel Parco del Colle Oppio, nostra storica sede da dove tutto ebbe inizio nel 1990, anno della nostra primissima manifestazione. Questa nuova edizione di All'Ombra del Colosseo sarà solo un assaggio di quanto potremo proporre ai romani nelle estati 2018 e 2019, grazie all'assegnazione triennale ottenuta con la vittoria del bando dell'Estate Romana.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEI PROSSIMI APPUNTAMENT

Lunedì 28 agosto, è in scena il fortunato gruppo comico di SCQR capitanato da Marco Capretti. La performance dal vivo dei protagonisti della trasmissione televisiva sulla comicità romana andata in onda su SKY Comedy Central. In scena: Alberto Alivernini, Bongiova, Gennaro Calabrese, Antonio Catalano, Antonello Costa, Walter Del Greco, Marco Facchini, Fabrizio Gaetani, Geppo, Gianluca Giugliarelli, I Sequestrattori, Katamura&Seguacio, Davide La Rosa, Mago Lupis, Francesca Milani, Emiliano Morana, Marco Passiglia, Vittorio Rombolà, Cecilia Taddei, Nino Taranto, Luisanna Vespa, Stefano Vigilante.

Annunciato e atteso ritorno quello di Rodolfo Laganà all’Ombra del Colosseo. In scena martedì 29 agosto, Laganà osserva con sguardo ironico venato di cinismo la società di oggi e le sue evoluzioni. Vizi e virtù dell’italiano medio non sfuggono alla sua attenzione e analizzando lo scorrere del tempo, regala momenti esilaranti senza tralasciare anche qualche spunto di riflessione.

Rodolfo Laganà è stato il primo artista affermato ad essersi esibito all’Ombra del Colosseo oltre vent'anni fa, ed a lui va ancora tutta la gratitudine per aver scommesso su un festival che allora muoveva i suoi primi passi. Proveniente dalla scuola di Gigi Proietti, all'apice della sua carriera, Laganà contribuì in modo essenziale alla crescita della manifestazione, portandola da festa rionale ad evento cittadino di rilievo nazionale.

A seguire, mercoledì 30 agosto Antonello Costa che porta in scena i personaggi che hanno reso noto il comico, quali Don Antonino lo zio siculo o Sergio il cugino esaurito e molti altri. Il tutto intervallato dal corpo di ballo e dai numeri musicali. Antonello Costa torna al Parco del Colle Oppio anche la settimana seguente (mercoledì 6 settembre).

Chiude il mese di agosto, giovedì 31, Riccardo Rossi. Con il suo spettacolo “Così Rossi che più rossi non si può”, l’artista romano impagina in un unico spettacolo vent’anni di carriera, portando sul palco i suoi innumerevoli ritratti di persone e situazioni analizzate nel suo modo assolutamente visionario e dissacrante. Unica data quella di Alessandro Di Carlo, venerdì 1 settembre, in cui porterà in scena tutta la sua verve e vis comica come nella migliore tradizione dei suoi spettacoli, vere e proprie esperienze empatiche tra l’artista e il pubblico.

La comicità ha anche un volto femminile: Rosalia Porcaro per la prima volta sul palco di Colle Oppio, sabato 2 settembre, presenta “Donne”. Attraverso Veronica, Natascia, la signora Carmela e la signora Assundham, Rosalia Porcaro introduce in una galleria di personaggi, donne, dalle mille speranze e sogni infranti.

Lunedì 4 settembre Alberto Farina presenta “La mia famiglia e altre volgarità”. La storia del suo delirante mondo, raccontata in tono ironico tra aneddoti, vita di coppia e una stravagante famiglia.

Ancora una donna a calcare le scene di All’Ombra del Colosseo: Cinzia Leone con “Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati” per la serata di martedì 5 settembre. Uno spettacolo sulla "mammità", sul distacco dal cordone ombelicale, su come la mamma condiziona i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, e tutto il nostro essere.

Giovedì 7 settembre è, invece, Stefano Fabrizi a riempire la serata con il suo spettacolo “Trova l’intruso”, dopo dieci anni dal suo ultimo monologo sul palco della rassegna, con un testo completamente nuovo tra satira sociale e luoghi comuni.

Domenica 10 settembre, chiude la rassegna Nino Taranto con “Te lo dico adesso non te lo dico più”, Dopo anni da quando ha calcato il suo primo palcoscenico è giunto per l’artista il momento di raccontare e raccontarsi, senza tralasciare neanche una risata o un aneddoto.

ALL’OMBRA DEL COLOSSEO 2017

Dal 19 agosto al 10 settembre

Parco del Colle Oppio – Viale del Monte Oppio

www.allombradelcolosseo.it

BIGLIETTI

Prevendite abituali o su www.allombradelcolosseo.it

Spettacoli ore 21.45

Ingresso: Viale Cesare Ceradini snc / Viale del Monte Oppio

Ingresso diversamente abili, sedie a rotelle e passeggini: viale del Monte Oppio

Infoline: +39 366 4188060

COME ARRIVARE

METRO linea B Colosseo, Metro A Vittorio Emanuele, Metro A/B Termini

Linee tram: 3, 14 ,15

Parcheggio: disponibile nelle zone limitrofe.