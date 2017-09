Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Lunedì 28 agosto riapre il centro estivo del Bioparco che resterà attivo fino al prossimo 15 settembre. Il Centro è rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è aperto dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30.

In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, i bambini potranno partecipare a molteplici attività all’insegna della natura, della scoperta del mondo animale e naturale. Potranno infatti prendersi cura degli animali domestici della Fattoria, scoprire le abitudini degli animali parlando con i guardiani del parco, cimentarsi nella cura dell’orto didattico e partecipare ad una grande varietà di attività ludiche, ricreative e di socializzazione come laboratori naturalistici, sportivi, teatrali espressivi, manuali e creativi.

Quest’anno il tema del centro estivo è: ‘I predatori del tempo – alla ricerca delle capsule perdute.’ All’interno del Bioparco sono state ritrovate misteriose capsule del tempo. Chi le avrà sepolte? In quale epoca? Cosa voleva raccontarci? Quest’estate sarà l’occasione per lanciarsi in un viaggio nella Biodiversità attraverso il tempo e lo spazio, alla scoperta di segreti, abitudini e aneddoti del mondo animale senza confini geografici o temporali…

ORARIO

Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30.

L’orario di ingresso è fino alle 9.00 mentre l’uscita è unica alle 16.30. Non è prevista la mezza giornata.

COSTO

Il costo per una singola settimana di centro estivo è 140€, comprensivi del pranzo e della merenda del pomeriggio.

INFO E PRENOTAZIONI

Per partecipare al centro estivo contattare l’Associazione Il Flauto Magico per email a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamare il numero: 06. 58 16 816 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18).

http://www.bioparco.it/attivita-ed-eventi/centro-estivo-al-bioparco-di-roma/

Foto: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni