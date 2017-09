Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Da venerdì 1° a domenica 10 settembre, tutti i giorni dalle 17:00 alle 23:00 torna per la sua ventitreesima edizione - al Parco degli Scipioni in via di Porta Latina, 10 - La città in tasca, Cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, organizzata dall’Arciragazzi Comitato di Roma e oggi alla Sua XXIII edizione. L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

L'EVENTO - A conclusione della lunga estate romana, torna al Parco degli Scipioni, con un ricchissimo programma di teatro, clownerie, musica, cinema, danza, narrativa, laboratori, letture e tantissimi giochi, “La Città in Tasca”, il festival organizzato da Arciragazzi di Roma con il contributo di Roma Capitale, dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 12 anni, ormai giunto alla sua 23esima edizione. La manifestazione prevede laboratori creativi e ecologici, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, giochi e attività ludiche.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

LA CITTA’ IN TASCA" CULTURA, SPETTACOLO, GIOCO CON I BAMBINI E I RAGAZZI DI ROMA

Le attività di gioco e di laboratorio SONO GRATUITE.

Nel corso della manifestazione gli orari delle attività potrebbero subire alcune variazioni.

A La Città in Tasca troverai il punto Ristoro de l’Orso Goloso

dove il pomeriggio, tra un gioco e l’altro, una lettura e un laboratorio, potrai fare una pausa per gustare una buona merenda. La sera potrai cenare sotto gli alberi del Parco degli Scipioni con tanti piatti appetitosi.

Il Punto Ristoro è gestito da Arciragazzi Comitato di Roma