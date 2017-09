Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Alla Casina delle Civette – Musei di Villa Torlonia, in occasione della mostra "Il meraviglioso mondo di Wal. Sculture fantastiche, animali magici e dove cercarli" nella quale sono esposte sculture a tutto tondo, i cui protagonisti sono dei putti-monelli intenti a esibirsi in giochi di destrezza e degli animali fantastici, i bambini verranno trasportati in un fantastico viaggio che li coinvolgerà in una serie di giochi, dai più antichi a quelli che ancora oggi si fanno all’aria aperta. Destinatari: bambini dai 6 ai 10 anni.

I laboratori didattici sono a pagamento (€ 7,00 a bambino) e gli accompagnatori pagano il biglietto per entrare nel Museo secondo la tariffazione vigente.

Dopo la visita alla Casina delle Civette, i bambini verranno coinvolti dagli operatori didattici in giochi di vario tipo, allo scopo di far riscoprire i giochi più semplici che si facevano una volta, liberando la loro fantasia e divertendosi insieme.

La Casina delle Civette - Musei di Villa Torlonia nel suo splendido stile liberty ospita dal 20 maggio al 1° ottobre 2017 per la prima mostra personale nella Capitale di Walter Guidobaldi, in arte Wal, “Il meraviglioso mondo di Wal. Sculture fantastiche, animali magici e dove cercarli” con l’intento di farne conoscere l’universo artistico attraverso 50 sculture realizzate nell’ultimo decennio. Sono sculture a tutto tondo, di marmo, bronzo, resina o di terracotta, monumentali oppure di piccolo formato, che, come scrive Cesare Biasini Selvaggi, testimoniano quanto l’unico mondo in cui siamo davvero liberi, innocenti spettatori del suo spettacolo, sia quello dell’infanzia.

La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è organizzata da Maniero Associazione culturale e realizzata da Exibartlab. L’esposizione è a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Maria Grazia Massafra. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

IN OCCASIONE DELLA MOSTRA “IL MERAVIGLIOSO MONDO DI WAL. SCULTURE FANTASTICHE, ANIMALI MAGICI E DOVE CERCARLI”, GIOCHIAMO INSIEME…

ALLA CASINA DELLE CIVETTE - LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI

Roma, Musei di Villa Torlonia

Museo e Giardino della Casina delle Civette

Via Nomentana, 70

DOMENICA 3 SETTEMBRE; DOMENICA 10 SETTEMBRE; DOMENICA 17 SETTEMBRE; DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017

ore 15.00

Durata: 120’

Destinatari: bambini 6-10 anni

Partecipanti: minimo 10; massimo 30

Biglietto iniziativa

€ 7,00 a bambino

Info e prenotazioni: Coop. A.L.I.C.E.

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00

e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

telefoni: 06 4815678 - 335 5822433

www.coopaliceroma.it

Prenotazione obbligatoria

Organizzazione

Cooperativa Sociale A.L.I.C.E.

Gli accompagnatori pagano per entrare nel Museo secondo la tariffazione vigente:

Biglietto d’ingresso: Biglietto Casina delle Civette: € 6,00 intero; € 5,00 ridotto.

La mostra è parte integrante della visita.

Per i cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza) € 5,00 intero; € 4,00 ridotto.

Ingresso gratuito per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana la prima domenica del mese.