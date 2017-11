Alessandro Piperno e Annalena Benini ci conducono attraverso i segreti della letteratura

Continua la riflessione sui temi del tempo non lineare, che procede per contrazioni ed espansioni, per accelerazioni e rallentamenti. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea presenta Animatime, un approfondimento delle tematiche messe in campo dalla mostra Time is Out of Joint. Da marzo a novembre 2017 una serie di incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri, dibattiti e concerti danno voce alle declinazioni di una nuova idea di tempo che si ritrova in tutte le arti: nella poesia, nella letteratura, nella musica, luoghi dove è più semplice mettere in discussione l’idea di consequenzialità del tempo.

Animatime è lo spazio dell’anima che gioca con il tempo; è l’ambiente in cui nasce la novità creata dall’intreccio dei dialoghi e delle voci narranti; è il rincorrersi di attimi generati dal potere evocativo della parola, unica e preziosa di ogni ospite coinvolto; è il luogo della ricerca multiforme e sfaccettata che, grazie ad alcune grandi personalità della cultura contemporanea lascia essere le potenzialità concettuali insite in Time is Out of Joint.

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospita, all’interno della rassegna Animatime curata da Annarosa Buttarelli, la Lectio magistralis di Sarantis Thanopulos.

I greci usavano tre parole per dire tempo. Chronos per il tempo lineare, il tempo della vita sociale, della storia. Epoké per il tempo della pausa, della sospensione del giudizio. Kairòs, per il tempo opportuno, il momento giusto per colpire il bersaglio nel punto vitale. Tutte queste dimensioni del tempo sono implicate nel lutto, la fondamentale esperienza che proietta il passato nel futuro. Il tempo della sospensione del giudizio - non un presente fermo, perpetuo, ma un tempo senza un prima, un ora, un dopo - è colpito nel punto nevralgico del fluire continuo, senza intoppi dell’esperienza, nel momento opportuno in cui ciò deve accadere perché una trasformazione possa aver luogo. La freccia che colpisce il tempo della continuità dell’esistenza, introducendo passato (ciò che è stato e non è più), presente (ciò che persiste, insiste, patisce: il desiderio) e futuro (ciò che sarà), è la differenza. La differenza mantiene vive le nostre relazioni: le allarga, le arricchisce e evita l’assuefazione. Colpisce nel tempo opportuno se arriva nel momento in cui esse sono sufficientemente consolidate, per reggere il colpo, ma anche aperte al loro rinnovamento, prima che diventino consuetudine e ripetizione. È foriera di conflitto e di incertezza, non è mai indolore perché induce un forte senso di mancanza. Della differenza dobbiamo accettare il rischio, senza il quale non nasce la speranza e il tempo della sospensione del giudizio diventa tempo della consolazione, dilazione del presente. Nel tempo della differenza, tempo del conflitto, tempo della trasformazione, il presente non transita direttamente nel futuro. Si allea con il “futuro anteriore”, tempo della predizione e, al tempo stesso della sua incertezza. Qui la differenza sospende l’effettività dell’azione e crea uno spazio di elaborazione sperimentale, potenziale dell’esperienza dove le cose si rappresentano per come “potrebbero accadere” (Aristotele a proposito della poesia tragica). Il kairòs è il tempo reso opportuno dal fatto che ci aggancia al tempo tragico: il futuro anteriore (come andrà a finire) nella forma di memoria del futuro: presentire, immaginare, intuire ciò che accadrà, configurandolo come potrebbe accadere, attraverso la mancanza che impedisce al già accaduto di trascinare con sé ciò che del passato resta vivo e presente. Ricordare per ritrovare ciò che non può essere più come prima in forma nuova: identico e trasformato. Ricordandosi di ciò che Eraclito disse, “nello stesso fiume entriamo e non entriamo, siamo e non siamo”, si può dire che il kairòs tiene insieme il continuo, il sempre identico, con il nuovo, il trasformato. Il ricordo del primo -il passato vivente- mentre la mancanza anticipa nel presente il germogliare di ciò che verrà, apre dentro di noi lo spazio – onirico nella sua più intima natura – di sperimentazione, l’approccio al futuro più creativo e solido. Il mondo attuale nega la mancanza, la perdita. Perde il suo kairòs, smarrisce il tempo opportuno. Non ricorda il passato, e non impara da esso, perché ha perso la memoria del suo futuro, i suoi sogni.

Animatime

L’eclissi di kairòs: il futuro dimenticato

Lectio magistralis di Sarantis Thanopulos

Venerdì 10 novembre ore 18.00

Sala delle Colonne

Ingresso libero

Sarantis Thanopulos è nato ad Agrinion (Grecia) nel 1952. Vive e lavora a Napoli (dove si è laureato in medicina e specializzato in Psichiatria) come psicoanalista. È membro della Società Psicoanalitica Italiana con funzioni di Training. Collabora con Il Manifesto dove ogni sabato tiene la rubrica Verità Nascoste. Le sue aree di ricerca riguardano il sogno, il lavoro interpretativo, le psicosi, la trasmissione del dolore attraverso le generazioni, la tragedia greca, la violenza sulle donne, la sessualità e le nuove forme di genitorialità, la psicopatologia della vita quotidiana, il rapporto tra la Polis e la vita psichica.

Tra le sue pubblicazioni, si ricorda L’eredità della tragedia (con A. Giannakoulas), Edizioni Borla, Roma 2006; Ipotesi gay (con O. Pozzi), Edizioni Borla, Roma 2006; Lo spazio dell’interpretazione Edizioni Borla, Roma 2009; Psicoanalisi delle Psicosi (con R. Lombardi, L. Rinaldi), Raffaello Cortina Editore, Milano 2016; Il desiderio che ama il lutto, Quodlibet, Macerata 2016; Desiderio e Legge (con F. Ciaramelli), Mursia Editore 2016.

