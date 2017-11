Iniziata la RACCOLTA GIOCATTOLI per la BEFANA DELLA GIOIA 2018

Un progetto da realizzare, ma soprattutto un traguardo da raggiungere: aiutare Domo, frazione a 14 chilometri da Amatrice, rimasta seriamente danneggiata dal terribile terremoto del 24 agosto 2016 e dal successivo sciame sismico che ha reso la maggior parte delle case del tutto inagibili.

E’ questo l’impegno portato avanti con tenacia, entusiasmo e dedizione dall’Associazione Domo, frazione di Amatrice composta da un gruppo di volontari che hanno a cuore le sorti di questa piccola località dove molti sono nati o cresciuti, dove ci si conosce tutti e che rappresenta una risorsa economica di vitale importanza del territorio amatriciano per le vacanze estive ed invernali.

Ma serve l’aiuto di tutti. Per questo l’appuntamento è per domenica 26 novembre presso l’Oratorio “ Borgo Ragazzi di Don Bosco “ in via Prenestina per un pranzo solidale organizzato dall’Associazione in cui sarà possibile gustare pasta all’Amatriciana e pasta alla Gricia secondo la tradizionale ricetta con guanciale e pecorino amatriciani più bevanda a 10 euro.

I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di un centro polivalente per i cittadini di Domo.