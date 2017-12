Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Non c’è bisogno di essere in centro per essere al centro! È questo il messaggio che lancia con la sua campagna-evento il Mercato Casal de’ Pazzi, che si trova nella periferia sud di Roma, in via Locke.

Venerdì 8 dicembre 2017, alle ore 10.00, sarà presentato al pubblico il secondo Mercato d’Autore, il Mercato Casal de’ Pazzi, realizzato nell’ambito del progetto “MERCATI D’AUTORE - La genuinità firmata Roma” che intende riqualificare, attraverso azioni di restyling, i mercati rionali della Capitale.

Media partner dell’iniziativa è Leggo.

“Vogliamo essere al centro del quartiere, al centro della vita delle persone” ha dichiarato la Presidente Stefania di Francesco, “siamo soddisfatti di questo progetto di riqualificazione e rielaborazione del mercato, che ha l’obiettivo di creare un punto di incontro per il territorio e far diventare il mercato un luogo di ritrovo per la rinascita del quartiere.”

In questa direzione va il ricco programma della giornata di Festa: a partire dalle ore 10.00 si svolgeranno attività di animazione per i bambini con Capitan Calamaio e Pennino, e Face Painting a cura dell’Associazione Piccoli Giganti; alle ore 11.00 ci sarà il taglio del nastro con la benedizione del Parroco del quartiere e, a seguire, la conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti istituzionali.

Non mancherà un accompagnamento musicale per allietare i presenti: il taglio del nastro sarà preceduto da una ouverture musicale a cura del complesso bandistico Arturo Toscanini di Settecamini, mentre al termine della conferenza stampa, si terrà un concerto di gospel e canti natalizi di Amalia Dustin, mezzo soprano.

E oltre all’udito verrà deliziato anche il palato, con piccole degustazioni a cura degli operatori del mercato, che proporranno presso ciascun banco una selezione di prodotti e ghiottonerie, con lo scopo di rendere questa occasione un momento di aggregazione, in una zona che nell’immaginario collettivo è ormai considerata un quartiere dormitorio.

Il progetto Mercati d’Autore è stato presentato per la prima volta a marzo del 2016 con la riqualificazione del Mercato Nomentano di Piazza Alessandria. Grazie ai fondi della Regione Lazio dedicati alle reti d'impresa per il commercio, Mercati d’Autore da modello di best practice ha preso corpo diventando a novembre di quest’anno una Società consortile a responsabilità limitata che coinvolge 34 realtà mercatali di Roma fra mercati, AGS (i mercati a gestione autonoma) e attività presenti all'interno dei mercati.

Titty Gentile, amministratrice della Società consortile, sottolinea come questo sia un momento di grande rinascita per i mercati a Roma: “Attraverso il finanziamento della Regione sarà possibile realizzare un programma di promozione e marketing volto a rilanciare l’immagine dei mercati rionali anche sotto il profilo dell’attrattività per i tanti turisti che ogni anno visitano la capitale”.

Gli interventi di riqualificazione del Mercato Nomentano e del Mercato di Casal de’ Pazzi sono stati completamente autofinanziati dagli operatori.

Informazioni - Mercati d’autore: https://www.mercatidautore.it/ - https://www.facebook.com/MercatidAutore/