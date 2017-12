A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

Il Capodanno di Fantozzi, il più famoso del cinema Italiano ed un grande classico del Veglione di San Silvestro, rivive per la prima volta quest’anno a Roma per ricordare nell’anno della sua scomparsa il grande Paolo Villaggio. Così la pagina Facebook Coppa Cobram insieme al Monk di Roma hanno pensato non ad un semplice Capodanno anticipato “alla Canello” con un veloce giro di lancette ma una grande festa anticipata a Sabato 30 Dicembre 2017 per ricordarlo alla grande nel giorno di nascita di uno dei più amati attori e comici di sempre e creatore del personaggio del Rag. Ugo Fantozzi.

Dal pomeriggio per chi vorrà ci sarà un tour sui luoghi delle scene più famose dei film di Paolo Villaggio: dalla Megaditta ad alcune location della Coppa Cobram, dal forno di Cecco alla casa di Fantozzi.. e molte altre!

L'appuntamento per la cena invece è per le 21:30 alla cabina telefonica di “viale Garibaldi”.. o meglio al MONK in Via G. Mirri 35 con una cena sgangherata con piatti ispirati ai film: dalle polpette di Bavaria alla frittatona di cipolle ed i classici del Capodanno come i tortellini con la panna ed il cotechino con lenticchie ovviamente con birrone gelato e rutto libero; il tutto accompagnato dalla musica dell’orchestra del Maestro Canello che per l’occasione sarà interpretata da “I Cormorani” direttamente da Ciao Belli di Radio Deejay! E per i più esigenti lo speciale privè “Ippopotamo Night Club”.. " dove nell’incognito, la trovata del locale, potrete trovare signore dell'alta aristocrazia borghese e pure qualche grande nome.. lo speciale privée con una ricca selezione di Scotches e Prunella Ballor, e molte altre sorprese tutte per ricordare il grande rag. Ugo! Si balla fino a tardi con la musica ed i visual de “In nome del Pop Italiano” con i più grandi successi del meglio del cult italiano più popolare e ricercato.

Non mancheranno poi i tributi al grande Paolo Villaggio come il fan film cortometraggio “Fantozzi in 16 Bit” che verrà presentato ufficialmente in anteprima nazionale durante la serata insieme al creatore Daniele Spadoni e Victor Quadrelli che ha dato la voce a Fantozzi, e lo spettacolo di imitazioni e di canzoni realizzato da Shany Martin interamente dedicato ai suoi personaggi ed alcuni dei suoi amici attori e musicisti più cari.

Sarebbe bello che i partecipanti si presentassero in abiti originali, scimmiottando alla perfezione il personaggio scelto tutto perfettamente orchestrato per ricreare al meglio la “saga Fantozziana” e nel contempo divertirsi come matti. E come in ogni evento che se si rispetti di fronte a questo cippo d'oro zecchino, forgiato con la fusione delle fedi nuziali donate...spontaneamente da voi fedeli impiegati...qui, secondo la volontà del Visconte Cobram...annunciamo che saranno messi premi in palio per i vestiti più divertenti!

“Alle dieci e trenta scarse finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, barò bassamente annunciando al microfono: Attenzione, mancano tre minuti a mezzanotte, rimettete gli orologi, preparate lo spumante!” Chiaramente un’organizzazione Filini. (cit.)

Per saperne di più sull’iniziativa, la campagna di crowfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso creata per raccogliere i fondi necessari a sostenere tutte le spese organizzative e le modalità di partecipazione visitate il sito https://www.produzionidalbasso.com/project/1deg-capodanno-anticipato-fantozziano/ oppure potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o sulla pagina Facebook Coppa Cobram.

Il Monk è un Circolo Arci con ingresso riservato ai soci.

Per info e tesseramento: www.monkroma.it

MONK - Circolo Arci

Via G.Mirri, 35 - ROMA

www.monkroma.it