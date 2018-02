ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

L’Associazione M.R. Sport dei Fratelli Marconi, presenterà alla stampa nazionale il primo progetto di psicomotricità e di avviamento ai tuffi per ragazzi con disabilità mentale e disturbo dello spettro autistico.

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare attività di integrazione di giovani con disabilità mentale e disturbo dello spettro autistico residenti nella città di Roma, attraverso la disciplina dei tuffi.

Per integrazione si intende lo sviluppo di opportunità che permettano ai ragazzi disabili di entrare in relazione con altri ragazzi, praticare uno sport, fare emergere le proprie capacità umane e sociali. Nello stesso tempo il progetto ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra ragazzi disabili e ragazzi normodotati, anche attraverso attività di sensibilizzazione per il superamento di pregiudizi e stereotipi.

L’obiettivo è diffondere la cultura dell’inclusione sociale e far emergere quanto, nella ricchezza della differenza, vi siano risorse e capacità umane da sviluppare.

Il Progetto è cofinanziato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, dipartimento gioventù del servizio Civile Nazionale, e dalla Regione Lazio attraverso il piano annuale interventi in favore dei giovani.

Patrocini: CONI, CIP, FINP, FIN, FISDIR

Venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 15,30 presso l’impianto del Foro Italico a Roma