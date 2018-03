Rock in Roma 2018: Jeff Beck sarà il protagonista della line up di giugno

È arrivato il momento di scoprire tutto quello che bolle in pentola a Roma per Quattrozampeinfiera, la più importante manifestazione del settore pet in Italia.

Ricco il calendario per l’appuntamento romano previsto sabato 17 e domenica 18 marzo (padiglioni 7 e 8 - Nuova Fiera di Roma).

Un evento a misura di pet, con gli animali più belli e simpatici, per scoprire tutte le novità del settore in fatto di alimentazione, di accessori e per imparare sempre di più, grazie alla presenza di molti esperti, sul rapporto speciale con il nostro amico a quattro zampe, membro a tutti gli effetti della nostra famiglia. Ci saranno anche tante occasioni di divertimento e di sport “peloso” come il DiscDog, all’AquaDog, alla DogDance, alla DogAgility, al Retrieving, alla RallyObedience.

QUATTROZAMPE IN FIERA

Nuova Fiera di Roma

Per informazioni

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Telefono: 0362/ 1632092

www.quattrozampeinfiera.it

Prevendita on line 8,50 euro e scaricando il Buono Sconto dal sito www.quattrozampeinfiera.it 8 euro.

Prezzo intero 11 euro. Ingresso gratuito per i bambini 0-10 anni, cani e gatti.

LE COMPETIZIONI

TROFEO QUATTROZAMPEINFIERA by TRAINER

Tra le novità, il primo Trofeo Quattrozampeinfiera, nel quale si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive, come la DogAgility, la RallyObedience, lo Splash Dog e il Free Style in acqua. Entrambi gli appuntamenti sono promossi da Trainer, da anni impegnata nel campo della cinofilia con finalità sociali e con un evento annuale.

TROFEO RICERCA SU MACERIE by TRAINER

Per la prima volta in Italia, all’interno della manifestazione si svolgerà la gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso e Trainer, per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si disputerà una sfida tra tutte le associazioni italiane. Una gara che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso, al termine della gara gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane e nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

DOPPIA ESPOSIZIONE REGIONALE ENCI by FARMINA

All’interno del Dogs World by Farmina, si terrà la Doppia Esposizione Regionale Cinofila organizzata dal Kennel Club di Roma e il Gruppo Cinofilo Viterbese, nella quale gareggeranno le razze canine più prestigiose.

I best ten, si sfideranno sia sabato che domenica, sul Dog Carpet Show.

INTERNAZIONALE FELINA ANFI

Non solo cani ma anche gatti. Nel Felis World, grazie all’Esposizione Internazionale Felina organizzata dalla Sezione ANFI Lazio, presenzieranno razze provenienti da tutta Italia ed Europa che si sfideranno per eleggere il gatto più bello di questa tappa Romana. Un’opportunità per osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e particolarità e scoprire quanto sia magico!

DOGGY SHOW by SOLARO H

Per tutti coloro che non possiedono un cane di razza, ma splendidi cani fantasia o senza pedigree, una sfilata ad hoc sia sabato che domenica li attende per vincere tanti prodotti in omaggio by SOLARO H.

QZF TALENT SHOW

Per i cani o gatti che sanno fare qualcosa di veramente speciale, i giudici di Quattrozampeinfiera, li metteranno a dura prova per poter vedere poi chi si aggiudicherà il podio nella finale sul Dog Carpet Show!

#UNSELFIEPERQZF

Come in ogni edizione, si ripropone l’attività più richiesta sui social della manifestazione: il selfie che ottiene più like, verrà premiato in fiera con simpatici omaggi e riportato su fecebook e instagram di Quattrozampeinfiera seguiti da migliaia di fans.

GIOCHI

DAKOTA RACE

Sempre nell’ottica di testare il feeling col proprio cane, i ragazzi del DakotaDay quest'anno metteranno a dura prova i proprietari con i loro cani, nella prima edizione della “DAKOTA RACE” : una competizione dilettantistica sportiva, dove solo il binomio capace di superare i propri limiti vincerà il Super Premio Dakota Race. Quattro divertenti prove mai viste prima, da guardare e da vivere, e perché no, da vincere! "

SUPERDOG vs ALIENI - Tutti i cani sono Supereroi!

Diventare protagonisti di una super avventura e presentare il proprio Superdog? A Quattrozampeinfiera si può! L’obiettivo? Difendere il mondo.

Anche questa volta My Pet’s Hero chiama a raccolta i suoi Supereroi a 6 zampe! Cane e umano insieme per respingere gli invasori. La missione speciale da portare a termine con il proprio cane…anzi SUPERCANE, verrà assegnata nei 2 giorni di fiera.

DOG DRIFT CAR: cani e motori, che passione!

Drift – il cane che fa cose - è arrivato in città... Il primo vero appassionato di motori, che di auto sportive e gomme fumanti se ne intende alla grande!

Ospiterà i visitatori e i loro cani nella sua area attività per provare esercizi e giochi da Stunt-dog con gomme e coni.

INTRATTENIMENTO

LA CASETTA DEI GATTI

Giochi e seminari rivolti a grandi e piccini per imparare tutto sui nostri amici gatti.

CINECITTA’ WORLD

Uno spazio in cui i visitatori potranno indossare costumi di scena dei veri film, scattare foto e partecipare a simpatici giochi. CineCittàWorld!

ATTIVITA’ CON I CANI

DOG ACTIVITIES

Per aumentare il rapporto di fiducia col proprio cane, sarà possibile cimentarsi gratuitamente nelle numerose attività sportive a misura di quattrozampe: gli esperti educatori cinofili avvicineranno i proprietari e i loro cani al DiscDog, all’AquaDog, alla DogDance, alla DogAgility, al Retrieving, alla RallyObedience.

CURA E IGIENE – IL SALONE DI BELLEZZA by NON SOLO COCCOLE e LINEA 101

Area sempre affollata, quella del Salone di Bellezza, che consente a tutti i proprietari di sottoporre alle esperte forbici, i differenti tipi di pelo dei propri cani. Un angolo in cui ricevere tutti i suggerimenti per una sana e curata igiene del proprio fido.

SHOPPING E SERVIZI

Tanti i prodotti da acquistare direttamente dalle aziende più rinomate di pet food, accessori, prodotti per la salute, integratori, servizi innovativi e di tendenza.