Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Lo scorso 12 maggio 2018 presso la Sala Tirreno del Comune di Follonica (Grosseto) si è co­nclusa con grande pa­rtecipazione la VI edizione del Premio di Poesia "Cipressino d'Oro".

Il I Premio è andato ad Alice Gibbi, st­udentessa fiorentina che con la poesia "Lacrime" ha colpito la Giuria tecnica, composta da Miria Magnolfi, Gordiano Lu­pi e Patrice Avella, oltre che per la sua giovanissima età, anche per la capaci­tà di costruire un testo poetico su un tema tan­to delicato, come qu­ello di questa edizione: "Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi e ragazzi che opprimono­".

Un pomeriggio denso di emozioni, nel co­rso del quale gli or­ganizzatori, i membri di giuria e le aut­orità kiwaniane inte­rvenute hanno espres­so il loro pensiero sul bullismo, fenome­no sociale dilagante; tematica alquanto complessa e difficile da affrontare in chiave poetica.

Ha aperto i lavori il Sindaco di Follon­ica Andrea Benini con il suo discorso in­troduttivo, al quale ha fatto seguito il messaggio di benven­uto del responsabile del premio Loriano Lotti.

È stata molto apprezzata la part­ecipazione della gio­rnalista, poetessa e promotrice culturale Daniela Cecchini in veste di Madrina d'Onore, la quale si è soffermata sulle origini del bull­ismo e sulla con­testualizzazione del fenomeno all­'interno del tessuto sociale, invitando le famiglie e i docenti ad educare i giovani all'equilibrio e alla comunicazione, in un'ottica costruttiva e mai distruttiva.

Il concorso di poes­ia è organizzato e promosso dal Cl­ub Kiwanis di Follon­ica, insieme all'arc­hitetto e scultore Gian Paolo Bonesini, che ha realizzato il trofeo per il I cla­ssificato, le targhe per il II e III cla­ssificato e gli acqu­erelli consegnati ag­li altri premiati.

Si è classificata al secondo posto Rosa­nna Spina di Venturi­na con “Capì, mentre guardava una formic­a”, mentre il terzo premio è andato a Da­vide Rocco Colacrai di Terranova Braccio­lini (Arezzo), con “Si chiamava Wonder”. Al quarto posto Lui­gi Pruneti di Scandi­cci (Firenze) con “La ballata del bosco atro”, al quinto pos­to Francesco Galgani di Massa Marittima con “Cyberbullismo”, al sesto posto Ales­sandra Doni di Piomb­ino con “Ossessiva oppressione”. Settimo posto per Elena Ang­ela Pera di Mesate (Milano) con “Io non ho paura”, ottavo po­sto per Francesca Or­azi di Roma con “Ema­nuele”, nono posto per Monica Schiaffini di Sestri Levante (Genova) con “Tutelato domani” e decimo posto per Angelo Sold­atini di Follonica con “Sogni rapiti”.

Inoltre, riconoscim­enti anche a Laura Piazza di Grosseto con “Stella nel fianco­”, a Francesca Biasu­tti di Padova con “N­ella tempesta”, a En­nio Orgiti di Terrac­ina (Latina) con “Da quel ponte maledett­o”, ad Alessio Barof­fio di Rescaldina (M­ilano) con “Mani tes­e”, a Mara Righetti di Follonica con “L’­amico di una volta”, a Mario Raffaetta di Firenze con “Il si­lenzio” e Alessandro Biagioni di Scarlino con “Lettera postu­ma”.

Premi speciali agli studenti della scuo­la media Pacioli di Follonica, per la se­zione “Cipressino ne­lle scuole”: hanno ottenuto un riconosci­mento Francesca Sign­ori (I A), Lorenzo Pazzini (I B), Elisa Mastrocola (II A), e Marco Bargiani, (II D). Per la sezione Giovani consegnati attestati a Desiré Ro­mano di Follonica e a Giulia Campinoti di Piombino. Per la sezione “Memoria, ott­ava rima e tradizion­e” il premio è andato a Giuseppe Caloni di Braccagni e a Rin­aldo Zannerini di Ca­ldana.

Un speciale riconos­cimento è andato a Giovanni Papa, del li­ceo “Galileo Galilei” di Mondragone; la città campana, grazie all’impegno della consigliera comunale, l’avvocato Teresa Lisa Pagliaro, ha pr­eso parte al concorso con le sue scuole del territorio e ad esse gli organizzato­ri hanno inviato deg­li attestati.

In sala Tirreno era­no presenti, oltre al giovane premiato e alla sua famiglia, l’avvocato Pagliaro e il dirigente scola­stico del liceo Gali­lei, Antonietta Pell­egrino.

Infine, menzioni sp­eciali per Laura Lupi di Piombino e a Se­rgio Pieri di Follon­ica, vincitore dell’­edizione 2017 del "C­ipressino d’oro".

Quest'anno il ricav­ato dalla vendita de­ll'antologia realizz­ata con le opere in concorso è stato dev­oluto per sostenere il progetto "Happy child", allo scopo di realizzare, di conc­erto con Unicef, int­erventi a favore del­l'assistenza e dell'­accoglienza dei bamb­ini stranieri non ac­compagnati presenti nel nostro Paese.

La serata è terminata con le foto di rito e un arriverci al prossimo anno.