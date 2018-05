Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Finalmente anche Roma, come Londra e Berlino avrà un distretto dedicato all’artigianato, vintage e a tutte le più disparate forme d’arte e intrattenimento.

Inaugura domenica 20 maggio il Libetta District Market, che riprenderà a settembre con una cadenza mensile.

Giovani designer, stilisti indipendenti, collezionisti vintage, artigiani, street artist, pittori, animeranno il quartiere Garbatella con uno strepitoso market, mostre d'arte, workshop, installazioni.

Uno spazio con artigiani che lavorano a vista, laboratori innovativi aperti ad adulti e bambini in una cornice di spettacoli di strada, musica e colori. Un grande bazar per lo shopping per chi vuol conoscere i miracoli della creatività!

Il primo distretto italiano finalizzato, da un lato alla riqualifica territoriale di Via Libetta a Garbatella una delle zone più storiche della capitale, dall’altro alla promozione del concetto di riutilizzo glamour e la rivalutazione dell’artigianato.

Un viaggio affascinante e colorato di locale in locale nella 'grande bellezza' del fatto a mano, dell'artigianato contemporaneo, del second hand, e vintage.

I noti club notturni di Via Libetta inutilizzati la domenica assumeranno una nuova veste di contenitori di giovani talenti e creativi, e catalizzatori di progettualità legate alle nuove socialità.

L’idea di Ilaria Aquili è partita dalla volontà di ricucire la tela frammentata dei vari club in un percorso unitario di fruizione rivitalizzandoli e collegandoli in un percorso fisico e narrativo, rendendoli un punto di ritrovo ed aggregazione anche nella mattina e nel pomeriggio adatto ad un pubblico di famiglie.

I mercati sono il cuore pulsante di ogni città, Roma nonostante sia la città con la più alta concentrazione di beni culturali al mondo è l'unica metropoli priva di un distretto di artigiani e creativi, caratteristico e gettonato da visitare e fotografare sia dagli abitanti che dai turisti.

Obiettivo primario sarà quello di comunicare la bellezza e il prestigio dell’offerta artigianale con un universo di pezzi unici ed esclusivi ed enogastronomica che sarà curata da ogni singolo locale, ma anche delle attività di spettacolo, di formazione e coinvolgimento didattico e di intrattenimento.

Il tutto ponendo attenzione all’ambiente, educando quante più persone all’alternativa del second hand e dell' artigianato locale, lontana dai soliti acquisti derivanti da produzioni di massa. Tradizione e nuove tendenze si fondono dando vita a creazioni uniche, destinate a durare nel tempo. Saranno presentati oggetti capaci di emozionare ed emozionarci come segni tangibili delle nostre scelte, gusti e stili di vita. In un’economia che si sta trasformando, l’auspicio è che l’artigianato non rappresenti una rievocazione del passato ma un’opportunità per il presente e una prospettiva per il futuro e per i giovani.

Sezione arte

In occasione dell'inaugurazione di domenica 20 maggio Zart Urban capitanata da Za To presenterà una collettiva d'arte, di artisti eccentrici contemporanei di fama internazionale tra cui MimiTheClown(Francia) proclamato nel 2010 il re dei graffiti, noto a Roma per aver colorato Trastevere da via del Politeama a vicolo del Cinque e via di San Calisto.

Tanti altri notevole della scena italiana e estero: ZA(Venezuela),Daniele Fantozzi ,Tutto o Niente (Palermo), Stelle Confuse (Firenze), Hos Colors , Gabriele tamburini, , Krayon ,Paolo Maccari, HeartCraf (Francia), Koi stencil (Roma),BBQUEEN (ROMA).

Parteciperà anche il gruppo di pittori ed artisti di diversa estrazione e caratteristica espressiva "Escidicasa Arte" tra cui il disegnatore umoristico Nicola Bucci.

Danza

Show di American Tribal Style, Danza Persiona, Danza del Ventre, Tribal Fusion, Flamenco, Tango, Pizzica, Taranta, danza acrobatica, Gipsy.

Musica

Concerto dei Goats’Mount: una scaletta che spazia dalle sonorità hard rock dei Led Zeppelin, Queen, fino alla musica jazz-blues mediterranea, di cui Pino Daniele è padre!

Concerto dei Busci&Co. Blues Band: una band energetica e passionale con cover di brani blues e rock degli anni 70 e80

Laboratori per bambini

Shootingcake baby, per decorare un golosissimo dolcetto all'interno di un meraviglioso set fotografico.

Papercraft: creazioni scrap come mini album, diari, block netes, cardmaking per biglietti di auguri e portasoldi ed explosion box.

Costruisci la tua corona e trasformati in un re o una regina

Colora e personalizza Ali di Farfalla

Laboratorio di pittura: io sono un artista, (Pollock per i ragazzi )

Realizzazione di mandala

WORKSHOP

Restauro mobili e oggetti di arredo con la tecnica Shabby, trasferimento immagine 2d e 3 d, decoupage.

Area Beauty

Un team di esperti Hair & Make up artist ti attende per regalarti il look che hai sempre sognato a costo zero.

Avete voglia di un nail look di grande impatto? Vieni a scoprire il corner dedicato alla nail art!

Area relax

Massaggiatori e operatori olistici pronti a coccolarvi.

Aree food e beverage, brunch, merenda, aperitivo

Tatoo live Sketch

Flashmob Abbraccio

Alle ore 17.00 appuntamento alla piazzetta di Via Libetta (fronte Lov Club e Cluster) per regalare abbracci. Tutti i partecipanti potranno anche munirsi di un palloncino gonfiato ad elio, scrivere su un bigliettino un sogno, una speranza, un messaggio di amore, ed uniti in un grande abbraccio collettivo lasciarlo volare in cielo.

Location

Circolo degli Illuminati e Azienda Cucineria (Via Libetta 1, 3) Mercatino Hippie, concerti, spettacoli, area olistica, cartomanti.

Cluster Club (Via Libetta 9) Artigianato, stilisti, creazioni e abbigliamento handmade per bambini, laboratori

Lov Club (Via Libetta 7) Arredamento e oggettistica per la casa, stilisti, area beauty e relax

Rashomon (Via degli Argonauti 16) : Vintage, moda, artigianato