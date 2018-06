Mostra "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista" al Museo di Roma

Dal 7 giugno tornano gli attesi appuntamenti nella Basilica di Massenzio al Foro Romano di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma, un programma di otto serate, a ingresso gratuito, con gli autori più interessanti della scena letteraria contemporanea, ideato e diretto da Maria Ida Gaeta con la regia di Fabrizio Arcuri.

L’edizione 2018 della manifestazione - promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, curata dall'Istituzione Biblioteche di Roma e organizzata da Zètema Progetto Cultura - è in pieno svolgimento dall’inizio di maggio in tutta la città grazie all'intera rete delle Biblioteche civiche con un programma di incontri, presentazioni e dibattiti e con la nuova sezione Letterature Off che, nei weekend fino al 23 giugno, divulgherà i temi del festival attraverso concerti, spettacoli, letture, laboratori per bambini, presentazioni di libri, passeggiate letterarie.

Ma, dal 7 giugno al 3 luglio, arrivano gli appuntamenti centrali del Festival con le serate alla Basilica di Massenzio, nel corso delle quali si alterneranno sul palco 32 autori stranieri e italiani accompagnati da musicisti. Secondo l’usuale formula del Festival, ognuno degli autori protagonisti leggerà un testo inedito scritto appositamente per Letterature e ispirato al tema scelto per questa edizione, il diritto e il rovescio, una riflessione sulla arbitrarietà e ambiguità delle parole, sui molteplici significati, a volte opposti, che l’uso che ne facciamo può determinare. Ascolteremo storie e pensieri di autrici e autori, i veri “maestri” delle parole, che si esprimeranno, ciascuno da solo e con la forma che sceglierà, in una sorta di dissonante accordo, sul tema dato. Per ribadire tutti insieme che la letteratura, con il suo lavoro incessante e spietato sulla lingua, è un bene prezioso che può insegnarci il profondo sentimento di essere contemporanei, che può farci trovare un sentimento di identità e insieme di comune verità storica, aiutandoci a capire la complessità del mondo.

La serata inaugurale, giovedì 7 giugno, ospiterà gli autori TARA WESTOVER - GIANRICO CAROFIGLIO - AURELIO PICCA e l’attore FABRIZIO GIFUNI, che leggerà,in apertura di serata, un testo dello scrittore e giornalista turco AHMET ALTAN, incarcerato per reati di opinione in seguito al tentativo di colpo di stato avvenuto in Turchia nel 2015. L’accompagnamento musicale è affidato a Andrea Feroci e Francesco Micozzi (pianoforte a quattro mani).

Ospiti delle serate successive:

il 12 giugno gli autori DARIA BIGNARDI / MICHAEL ZADOORIAN / STEFANO MASSINI con i musicisti Emanuele Bultrini (chitarre) e Ziad Trablesi (oud);

il 14 giugno gli autori AYELET GUNDAR-GOSHEN / MICHELA MURGIA / AYAD AKHTAR / DAVIDE ENÌA con i musicisti Sarah Rulli (flauto) e Giancarlo Palena (fisarmonica);

il 19 giugno gli autori GLENN COOPER / KHALED KHALIFA / MARCELLO SIMONI / PAUL B. PRECIADO con la musica di H.E.R. (violino acustico e elettrico);

il 21 giugno gli autori OLIVIER GUEZ / CORRADO AUGIAS / MICHAEL IMPERIOLI / ALAIN MABANCKOU accompagnati dalla Roma Tre Jazz Band con Alessandro Botti (contrabbasso), Gabriele Cioni (chitarra), Roberto Moriconi (batteria) e Stefano Matteucci (sax tenore), Francesco Fratini (tromba);

il 26 giugno gli autori LAURA MORANTE / ANDRÉ ACIMAN / PAOLO GIORDANO con la musica di Luca Oddo (pianoforte).

Il 28 giugno torna la serata dedicata ai “classici”, INFINITI, in omaggio al duecentesimo anniversario della scrittura della poesia L’Infinito di Giacomo Leopardi, con ospiti PAOLO ZELLINI, CORRADO BOLOGNA, ROBERTA IOLI, SILVIA BRE, FRANCO MARCOALDI. Nel corso della serata saranno proiettate le illustrazioni di MIMMO PALADINO eseguite per i Classici Treccani. I grandi autori della letteratura italiana, 2012.

L’accompagnamento musicale è affidato alla Roma Tre Orchestra diretta da Dario Macellari.

La serata conclusiva del 3 luglio vedrà protagonisti l’autrice MARGO JEFFERSON e i 5 AUTORI FINALISTI PREMIO STREGA 2018, con la musica di Emanuele Frenzilli (pianoforte).

LETTERATURE Festival Internazionale di Roma è realizzato con il sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Acea che, da sempre sensibile alla valorizzazione degli eventi culturali della città, ha deciso di essere vicina e sostenere la storica manifestazione come uno degli appuntamenti imperdibili della programmazione culturale 2018, un importante contributo al prestigio della Capitale.

Si ringraziano per la collaborazione: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali/ Parco archeologico del Colosseo - Università degli Studi Roma Tre - Roma Tre Orchestra - Teatro Palladium

Le case editrici italiane che pubblicano gli autori ospiti di questa edizione sono: Adelphi, Bompiani, Editrice Nord, Einaudi, Einaudi Stile Libero, Fandango, Feltrinelli, Guanda, Giuntina Editore, La Nave di Teseo, Marcos y Marcos, Mondadori, Newton Compton, Neri Pozza, Sellerio, 66thand2nd.

LETTERATURE è realizzato con la collaborazione di Ambasciate e Istituti culturali italiani e stranieri: Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, American Academy Rome, Instituto Cervantes di Roma, Ambasciata di Israele in Italia, Fondazione Treccani Cultura, Fondazione Bellonci.

LETTERATURE Festival Internazionale di Roma

7 - 12 - 14 - 19 - 21 - 26 - 28 giugno e 3 luglio

Basilica di Massenzio, Foro Romano

con accesso dal Clivo di Venere Felice (Via del Fori Imperiali)

Le serate hanno inizio alle ore 21.00

Accesso alla Basilica dalle ore 20.30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

previo ritiro del biglietto a partire dalle 20.00 presso il botteghino in via dei Fori Imperiali

in caso di pioggia Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano n. 8 ( Metro B fermata Garbatella)

Per informazioni al pubblico

060608 (tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00)

www.festivaldelleletterature.it

#letterature2018