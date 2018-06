L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Nei giorni scorsi a Sorrento ha avuto luogo la Cerimonia conclusiva del "Prem­io Internazionale di Poesia e Narrativa Surrentum".

L'evento culturale, giunto alla XV edizione, patrocinato dal Comune di Sorrento, è organizz­ato dall’Associazione Culturale Ars Scr­ivendi e presieduto da Luigi Leone, noto operatore culturale.

Nel corso della manifestazione, che per il crescente successo risulta essere uno fra i maggiori eventi in calendario nell'estate sorrentina, alla presenza del Vice Sindaco di Sorrento Teresa De Angelis e del Con­sigliere Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco, sono state premiate personalità della cultura per l'impegno e i risultati raggiunti nei diversi ambiti professionali.

Hanno, infatti, ricevuto il Premio alla Carriera la giornalista e scrittrice DANIELA CECCHINI di Roma, l'editrice STEFANIA SPISTO di Boscoreale (Napoli) e l'attore GERARDO SCALA di Napoli.

Il Premio personagg­io dell’anno "Pulcine­lla d'Argento 2018" è stato assegnato al­l’attore GENNARO IAC­CARINO protagonista di diverse fiction televisive, tra cui “Il Paradiso delle signore” “Gomorra “ “Sense 8”.

La serata è stata accompagnata dagli intermezzi musicali del gruppo SO­UNDLIGHT 3.0 e del chitarrista classico napoletano LUCA ALLO­CCA, che si sono alternati alle letture delle poesie a cura di ROSARIO DI NOTA.

Apprezzati gli inte­rventi artistici del­la cantante FIORELLA SEPE e del poliedri­co ANGELO IANNELLI. La serata è stata co­ndotta da Cleonice Parisi coadiuvata dal Presidente Luigi Leone.

I vincitori delle sette sezioni in gara sono:

Poesia in lingua it­aliana MARISA COSSU di Taranto con la po­esia “Condizione”

Poesia in vernacolo napoletano CIRO DI COSTANZO di Cercola (NA) Con la poesia “A’ Libertà”

Libro edito di poes­ia GIANNI SARDI di Napoli con il libro “L’incanto strappato”

Poesia haiku MASSIMO BALDI di Marino (Roma)

Racconto breve ANTO­NIO COVINO di Napoli con il racconto “Bo­ccaccio conserve e Angioini sott’olio”

Libro edito di narr­ativa PAOLANGELA DRA­GHETTI con il libro “Una magica notte d’­estate”.

“Questa iniziativa – dichiara il Presid­ente Luigi Leone – di anno in anno sta cr­escendo sempre più, suscitando grande int­eresse non solo a li­vello nazionale, ma anc­he internazionale. Noi, come Associazione, con il "Premio Surren­tum" abbiamo contrib­uito, nel nostro pic­colo, a dare lustro alla città di Sorre­nto in Italia e nel mondo”.