L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

In questi giorni, dopo un'accurata valutazione dei volumi di poesia che hanno superato la prima selezione delle opere candidate alla premiazione della XXX edizione del "Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini", la Giuria Tecnica, presieduta da Rosanna Lupi e formata da Corrado Calabrò, Emilio Coco, Vincenzo Guarracino, Paola Lucarini, Renato Minore e Mario Santagostini, ha designato, in riunione congiunta, la rosa dei cinque finalisti per il "Camaiore Proposta Opera Prima" e il "Premio Internazionale", un prestigioso riconoscimento che ogni anno viene conferito a personalità del mondo letterario provenienti da ogni parte del mondo.

I 5 autori finalisti sono:

- Dino Azzalin “Il pensiero della semina” (Crocetti Editore)

- Alberto Bertoni “Poesie 1980-2014” (Nino Aragno Editore)

- Chiara Carminati “Viaggia verso” - (Bompiani)

- Isabella Leardini “Una stagione d'aria” (Donzelli)

- Enrico Testa “Cairn” (Einaudi Editore)

Il vincitore del Camaiore Proposta “Vittorio Grotti” è Simone Burratti con "Progetto per S." (Nuova Editrice Magenta)

Il vincitore del Premio Internazionale è Joy Hario degli Stati Uniti con " Un delta nella pelle" (Passigli Editori)

Il Premio speciale è stato assegnato a Mario Baudino con "La forza della disabitudine" (Nino Aragno Editore)

Menzioni speciali:

- Carlo Villa "Retrostrato" (Società Editrice Fiorentina)

- Antonio Carollo "Poesie" (Edizioni Tracce)

- Keaton Henson, tradotto da Silvia Peracchia, con "Idiot verse " (Giovane Holden Edizioni).

La Cerimonia di premiazione della XXX edizione del "Premio Letterario Camaiore", che da quest'anno è intitolato al compianto poeta Francesco Belluomini, ideatore, fondatore e Presidente della manifestazione, esclusivamente dedicata alla poesia, avrà luogo a Camaiore, splendida cittadina della Versilia, sabato 15 settembre 2018.

L'appuntamento letterario, patrocinato dal Comune di Camaiore, grazie al livello qualitativo delle opere e alla sua visibilità internazionale, rappresenta uno fra i maggiori eventi culturali in calendario a Camaiore (Lucca) ed è pertanto sempre molto atteso dalla cittadinanza e dagli addetti ai lavori.

Il Premio letterario quest'anno festeggia la sua XXX edizione, un risultato decisamente lusinghiero, che fa ben sperare in un futuro costellato di altri successi.