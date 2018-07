L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Serata di inizio estate nei giorni scorsi ad Anzio fra charity, bellezza, cinema, informazione e spettacolo per la III edizione di Photofestival.

Numerosi professionisti dell'informazione e dello spettacolo sono arrivati per l'occasione nella graziosa cittadina neroniana, dove si è svolta una delle varie tappe annuali itineranti della kermesse italiana Photofestival, giunta ormai alla VIII edizione e diretta dall' Associazione culturale Occhio dell'Arte.

A condurre, il regista e presentatore radiofonico e televisivo (La7) Anthony Peth, coadiuvato dalla Presidente dell'Associazione Occhio dell'Arte Lisa Bernardini.

L'evento è stato ospitato durante una cena-spettacolo nel locale dell'imprenditore Mauro Boccuccia, che ha accolto questa edizione di “INCONTRIAMOCI”, nel corso della quale sono stati consegnati alcuni riconoscimenti per l'attività giornalistica a protagonisti dell'Informazione, nelle varie categorie di assegnazione previste.

Inoltre, è stata un’occasione per sostenere un'iniziativa di solidarietà, individuata nel Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto dal Commendatore Ruggero Alcanterini.

Durante la serata è stata effettuata una raccolta fondi e responsabili del C.N.I.F.P. hanno preso direttamente in carico le offerte volontarie dei presenti, (in vendita cd musicali di Steven B., strumenti deputati nel contesto al fund raising).

In questa edizione sono intervenute circa 180 persone; il via è stato dato alle ore 21.30 dall'Assessore della Città di Anzio, Giulia Molinari, con delega alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità e l'evento si è concluso a notte fonda.

Ha seguito l'andamento di uno show in piena regola, con una scaletta fitta di ospiti, video, premiati, fotografie proiettate e momenti dedicati alle miss. Durante la serata si sono infatti svolti due "momenti bellezza", valevoli a tutti gli effetti ai fini della selezione regionale del contest nazionale "Una Ragazza per il Cinema" edizione 2018, secondo solo a Miss Italia.

Tra tutte le ragazze partecipanti, le fasce sono state così assegnate:

- Aurora D'Ambrosio e Noa Planas (finaliste regionali di diritto)

- Michela D'Antonio (Miss Occhio dell'Arte)

- Rosaria Iurato (Miss Ristorante Boccuccia)

- Ludovica Gentile (Miss Solidarieta', la ragazza piu' votata della serata).

La fascia di Ragazza Inciucio.it è andata a Vanessa Angelici, la fascia di Ragazza Cinema Young a Dalila Combi e la fascia del I Premio Nazionale Modella per l'Arte, curato dal Dott. Paolo Vassallo, è stata consegnata a Beatrice Verdi. Infine, per la sua sensibilità e presenza agli eventi dell'Associazione Occhio dell'Arte, ad Elisa Pepè Sciarria è stata consegnata la fascia Miss Incontriamoci 2018.

Presidente della giuria del contest è stato l'attore George Hilton.

Al giornalista Toni Capuozzo è stato assegnato il Premio alla Carriera.

Tra i premiati dell'Informazione:

-l'inviata televisiva Rai Camilla Nata (categoria informazione televisiva)

- il Direttore di magazine cartacei nazionali Francesco De Angelis e la giornalista Lady Gossip Gabriella Sassone (categoria informazione periodici)

- Pier Paolo Segneri (categoria cultura)

- Silvana Lazzarino (informazione web)

- Sabrina Rosci (categoria agenzie stampa).

A Roberto Blasi è andato il Premio per l'informazione radiofonica.

Madrina solidale della serata Marina Castelnuovo: sosia "ufficiale" di Liz Taylor, che riesce con la sua immagine a fare rivivere da ben 25 anni l'impareggiabile mito a livello internazionale.

Per la parte musicale, ad allietare la serata due presenze: Deborah Xhalo, reduce dal grande successo raccolto a The Voice of Italy su Rai 2 e Steven B. al secolo Stefano Bontempi, che si può definire un artista "sport-pop. Già performer di teatro, cantante attore e coreografo, è da anni il coreografo e assistente artistico di Loretta Goggi. Nel corso della manifestazione, Stefano Bontempi ha ricevuto il prestigioso Premio Artista e Spettacolo del Photofestival edizione 2018, firmato dallo scultore Tonino Santeusanio e ha presentato live il suo pezzo, ballando e cantando tra gli applausi di tutti i presenti.

Alle ore 23.00 circa telefonata programmata in vivavoce con Fabio Frizzi, che ha salutato il pubblico presente in sala ed ha dialogato con Ruggero Alcanterini e Steven B. sull'operazione solidale "Put the ball and..run!". Subito dopo - e questa seconda telefonata è stata invece a sorpresa per Steven B. - collegamento telefonico con saluti da parte di una grande amica di Steven e degli amanti del musical, la show girl Lorenza Mario.

Tra gli ospiti presenti: il compositore e direttore d'orchestra Franco Micalizzi, lo sceneggiatore Marco Tullio Barboni, Carlotta Bolognini regista e produttrice cinematografica; l'attrice e scrittrice Olga Bisera, l'attore greco Vassilli Karis, il doppiatore, direttore di doppiaggio e regista Giovanni Brusatori e il cantante Toni Malco.