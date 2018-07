L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Nei giorni scorsi ho rivisto dopo un pò di tempo l'attrice Angela Tuccia, che da anni vive stabilmente a Roma.

Sempre bellissima e in splendida forma, mi ha raccontato le ultime novità in campo professionali e siamo tornate a parlare dei suoi inizi come modella, in particolare a Milano, sempre più importante polo della moda, dove ha realizzato diversi servizi fotografici.

Ma, in contemporanea alle passerelle, si aprì per lei anche la porta della televisione, prima attraverso la partecipazione ad alcune fiction televisive.

Seguirà l''incontro con Carlo Conti; quindi, la sua triennale partecipazione al programna "L'eredità" ed ancora a "I migliori anni" per due edizioni.

Interessanti le sue esperienze teatrali, estremamente formative nella vita di un attore, anche se per Angela le due più grandi passioni restano il cinema e il mondo della moda e ciò si percepisce chiaramente dai suoi discorsi e persino dal tono della sua gradevole voce.

1) Il grande pubblico la conosce come attrice, grazie alle fiction nelle quali ha recitato. Ma vorrei mi parlasse della sua attività di modella. Come è arrivata in passerella?

"La moda resta il mio sogno più grande ed è forse anche il campo che mi ha dato più soddisfazioni, perché è assolutamente un settore meritocratico e la bellezza è un aspetto della vita rilevante - come diceva Dostoevskij - "la bellezza salverà il mondo".

2) L'ho vista sfilare più volte per lo stilista d'Alta Moda Carlo Alberto Terranova, erede del Maestro Sarli. La sua eterea bellezza si coniuga perfettamente con l'espressione artistica, raffinata ed originale, delle creazioni firmate dallo stilista modicano. Riesce a descrivere le emozioni che prova durante le sfilate?

"Per me sfilare per Carlo Alberto Terranova è sempre stato un grande onore. Definisco le sue creazioni “arte in movimento”, poiché Carlo Alberto riesce ad esaltare femminilità e sensualità attraverso il binomio eleganza e raffinatezza".

3) Lei è stata sentimentalmente legata ad un noto personaggio televisivo. Una storia finita?

"Una storia finita da tanto tempo ed abbiamo mantenuto solo un rapporto di amicizia, di stima e di affetto reciproco. È stata una storia importante ma oggi per me è solo un amico".

4) Quanto è caro il prezzo della notorietà?

"Io non ho mai amato parlare della mia vita privata. Ho sempre pensato che la mia sfera personale non potesse interessare al pubblico e che le persone dovrebbero soffermarsi maggiormente sulla vita artistica dell’attore".

5) Sicuramente qualche volta le sarà successo di essere fotografata di sorpresa, magari per la strada. Quanto la disturba tutto ciò?

"Beh, anche di recente è successo; in effetti, è una violazione della privacy, anche perché tutto quello che viene rappresentato non è sempre la verità....Spesso le parole vengono travisate, con il risultato che si finisce per raccontare cose non vere".

6) Quale posto occupa l'amore nella sua vita?

L’amore è importantissimo, è il motore della mia vita. In questo momento sono innamorata e vivo una storia d amore che mi completa; lui non fa parte del mondo dello spettacolo e la sua “normalità” mi fa stare bene. Purtroppo, viviamo lontani e il desiderio è che presto possa venire a vivere a Roma. Essere innamorata è difficile e porta con sé gioia e sofferenza. Quindi, bisogna essere intellettualmente maturi per affrontare un rapporto sano.

7) Progetti per il futuro?

I progetti per il futuro sono tanti, forse troppi e nell’immediatezza c’è sicuramente la realizzazione professionale nell’ambito della recitazione. Tuttavia, ho in mente un progetto completamente nuovo, quello di scrivere un libro; sono in una fase di start up. Quindi, preferisco ancora tenere tutto per me e sperare che questo progetto possa concretizzarsi.