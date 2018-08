L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Martedì 14 Agosto dalle ore 21.00, al grido (o hashtag) di #AmoreMioNonTiConosco , torna il tradizionale Ferragosto di Schiuma al Gay Village, che inizia sin dal preserata con tanta buona musica, quella interpretata dalla voce cristallina di Tekemaya, (al secolo Francesco Bovino), la drag singer che ha convinto tutti nell'ultima edizione di The Voice Of Italy, anche lo scettico Albano Carrisi che ascoltandola a scatola chiusa, non ha avuto dubbi: l'ugola pugliese del performer en travestì, non poteva che far parte della sua squadra!

Così dal patinato palco Rai a quello rainbow di Testaccio, è un attimo! Nell'estesa formazione Tekemaya's Band formata da Mattia Marino alla batteria, Antonio Stefanizzi al sax e Matteo Luceri alle tastiere, la drag queen ripercorrerà i successi delle grandi icone italiane, da Mina a Raffaella Carrà, passando per Nada, Loredana Bertè, un medley dedicato a Rita Pavone e molte altre ancora, per una prima serata tutta da vivere e soprattutto cantare, in cui per l'occasione presenterà in anteprima l'inedito "Che Vita E'", un suggestivo tango elettronico scritto dalla violinista H.E.R., voluta tra gli altri dal grande Morrissey nel suo ultimo lavoro discografico. Ad aprire il palco la compagna di talent Machella con il nuovo singolo in uscita dal titolo "Nessuno Vuole L'Amore".

Il preambolo perfetto al preludio notturno a base di Schiuma Party che, come da tradizione, vedrà fiumi di schiuma sparata a litri da tre cannoni nelle due piste del villaggio arcobaleno, sulle note roventi ed elettropop di Manuel Coby affiancato all'indomito X.Charls, che faranno da contralto al pop di Anne Cullen e Brezet. Il tutto con la stage direction di Andrea Pacifici a dirigere voci Giusva, Mario Glossa, Silvana della Magliana, Daniel Decò e la padrona di casa KastaDiva. Ad anticipare le profumate bolle di sapone sarà Lorenzo Bosio, con la presentazione in apertura della discoteca del nuovo singolo "Tutto Riparte Da Qui", in rotazione radiofonica dal 31 Luglio su tutte le principali piattaforme streaming. (Video Ufficiale https://youtu.be/6HebapSq1Sg).

Il divertimento proseguirà nelle serate dal 16 al 18 Agosto con il Gay Village Drive In in prima serata, con la proiezioni del meglio del cinema in salsa rainbow e l'arrivo di Muccassassina e del coloratissimo Mucca Carnival, diretto da Diego Longobardi nella serata di Venerdì 17 Agosto.

Martedì 14 Agosto, ore 21.30 – ingresso 10 €

LUNGOTEVERE TESTACCIO / LARGO DINO FRISULLO

direttamente da The Voice Of Italy

TEKEMAYA'S BAND

I GRANDI CLASSICI DELLE ICONE ITALIANE

Dalla Mezzanotte: SCHIUMA PARTY di Ferragosto

Giovedì 16, Venerdì 17 e sabato 18 agosto – cinema e disco

GAY VILLAGE - XVII Edizione

Largo Dino Frisullo, c/o Città dell’Altra Economia, dal 31 Maggio all’8 Settembre 2018

Dal Giovedì al Sabato PREZZI: dalle 19.00 alle 21.00 ingresso a 3€, Dalle 21.00 in poi Giov.10€/Ven.12€/Sab.15€ (Drink incluso)

InfoLine 350 0723346 - www.gayvillage.it