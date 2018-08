L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Rainbow MagicLand - il più grande parco divertimenti di Roma - arricchisce il suo palinsesto con nuovi appuntamenti per il mese di agosto: live show, animazione a tema Dinosauri, dj-set e spettacoli pirotecnici; schiuma party, acrobati circensi e una straordinaria festa di fine estate con Radio Globo! Un cartellone di grandi eventi e spettacoli che porteranno al Parco il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia.

Appuntamento fisso, a bordo lago, con l’incanto e la spettacolarità di “Illusion” premiato come miglior show outdoor ai Parksmania Awards, per la magia delle coreografie e delle sue proiezioni interattive, giochi d’acqua, musica e fontane danzanti. A seguire la notte stellata sarà illuminata da una pioggia di colori grazie ad un suggestivo show pirotecnico in programma ogni sabato e domenica del mese.

Dopo la spettacolare Festa dei colori, evento fra i più cool dell’estate, per il 15 agosto torna, immancabile, il Ferragosto targato Rainbow MagicLand; allegria, entusiasmo, gioia e musica saranno le parole d’ordine della serata: ad attendervi ci sarà un’imperdibile schiuma party e uno speciale show pirotecnico, accompagnato dalla musica più accattivante mixata per l’occasione che vi terrà compagnia fino alle 24.00.

E ancora: appuntamento per il 18 agosto con i magnifici artisti del Circo Bianco. Trampolieri, clown e bolle di sapone per i più piccoli, acrobati e spettacoli affascinanti. Potrete vivere l’emozione senza tempo del Circo Bianco che, con la sua magia, porterà i visitatori in un viaggio nei misteri della fantasia. Uno show straordinario, assolutamente da non perdere; a seguire potrete scatenarvi con la musica del dj-set di Rainbow MagicLand che per l’occasione resterà aperto fino alle 2.00!

Dal 22 al 26 agosto tutti pronti a viaggiare con la fantasia, si torna nella Preistoria: per 5 giorni Rainbow MagicLand sarà letteralmente invaso dai Dinosauri per vivere un’avventura senza tempo. Ogni giorno potrete passeggiare in compagnia di un T-Rex o un Velociraptor, scattarvi un selfie preistorico con un Triceratopo o insieme ai cuccioli di un tirannosauro. Questa esperienza immersiva sarà accompagnata da un simpatico paleontologo che illustrerà curiosità e aneddoti su questi giganteschi dominatori della Terra vissuti circa 5 miliardi di anni fa. In questi giorni il Parco sarà aperto fino alle 23.00, ad eccezione di sabato 25 agosto: la serata sarà ulteriormente arricchita dalla musica del dj-set e, immancabili, i fuochi d’artificio coloreranno lo skyline del Parco che sarà aperto fino alle 2.00.

Per concludere il calendario estivo, appuntamento il 1 settembre con il dj-set di Radio Globo per salutare l’estate in grande stile con una straordinaria festa fino alle 2.00 del mattino.

3 collegamenti in diretta da 90 minuti, 6 ore di intrattenimento, 2 speaker e un dj-set d’eccezione: il Parco ospiterà la coppia di punta del palinsesto di Radio Globo, Roberto Marchetti e Federico de La Vallee, in consolle il DJ Donato Cirocco.

OFFERTA INGRESSO SERALE:

Con l'ingresso serale accesso a tutte le attrazioni e agli spettacoli alla tariffa di €11 solo per acquisti online, a partire dalle ore 18.00. Alle casse del Parco fino al 1 settembre 2018 la tariffa è di €12 dal lunedì al venerdì e di €13 ogni sabato, domenica e mercoledì 15 agosto.

NAVETTA DA ROMA –TERMINI E DALLA STAZIONE FS DI VALMONTONE

Rainbow MagicLand, il più grande Parco divertimenti di Roma, si trova a circa 20 minuti in auto dalla Capitale, lungo la direttrice Roma-Napoli. Aperto al pubblico il 26 maggio 2011, ha ospitato ad oggi oltre 4 milioni di visitatori. Con un investimento di 300 milioni di Euro, il Parco si estende su una superficie di 600 mila mq ed è caratterizzato da una originale scenografia che rende la struttura unica nel suo genere. Rainbow MagicLand offre al pubblico oltre 40 tra attrazioni e spettacoli, tra montagne russe, torri di caduta, giochi acquatici e attrazioni per bambini; inoltre il Parco, dotato di 13.000 piante, ospita uno dei più grandi parcheggi fotovoltaici realizzati in Italia, su una superficie di 60.000 m2, che produce 6,5 Megawatt di energia pulita, pari a circa il 75% del fabbisogno energetico del Parco.