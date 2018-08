L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Saranno la Scalinata Monumentale del Museo della Civiltà Romana all’Eur (24 e 25 agosto), e Piazza di San Cosimato a Trastevere (30 agosto), ad ospitare, INEUROFF, il festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo che da nove anni colora la città di Roma grazie a mirabolanti opere teatrali.

La kermesse, diretta e organizzata da Ondadurto Teatro, compagnia di Teatro Urbano accreditata in tutto il mondo, presenterà in anteprima assoluta la sua nuova produzione dal titolo “Terra mia”, un’opera che vedrà in azione macchinari scenici e grandi oggetti in movimento.

Un'edizione quella del 2018 dedicata ai diversi Punti di Vista, per allenarsi a ritrovare e rifondare i propri valori, un lavoro di ricerca artistica, che fonde diversi linguaggi per mostrare al pubblico panorami che fuoriescono dal confine nazionale, attraverso un percorso performativo multidisciplinare, ponte di conoscenza verso le differenze. Seguendo questo filo rosso, in scena si alterneranno le compagnie di danza Margine Operativo e Cie Twain-

physical dance theatre, i performers Sara Mennella e Benjamin Delmas, fino ai gruppi circensi Circus Follies e Cia. Alta Gama.

Venerdì 24 e Sabato 25 Agosto all'EUR, a partire dalle ore 19.00, le produzioni artistiche dialogheranno con lo spazio architettonico simbolico e rarefatto, proponendo al pubblico delle performance dal grande formato ed impatto emotivo, che ben si sposeranno con la linearità delle linee urbane. Momenti pregni di fascino scaturito proprio dall'architettura e dai suoi volumi, con il Colonnato del Museo della Civiltà Romana a scenografare il tutto.

Tra una performance e l’altra, aspettando il debutto dello spettacolo TERRA MIA, ultimo nato in casa Ondadurto, un'opera multimediale originale, accessibile a un pubblico internazionale ed eterogeneo, che utilizza linguaggi scenici contemporanei e dà vita a una feroce e travolgente indagine sull’assenza di identità, si potrà degustare l'aperitivo della chef stellata Cristina Bawerman, presente con Ape Romeo Chef&Baker,

Giovedì 30 Agosto a Trastevere invece sin dalle ore 16.00, nella storica Piazza di San Cosimato, gli spettacoli snelliranno la loro forma, a favore di un'interazione con gli spettatori, passanti occasionali ignari di ciò che sta per accadere.

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 e Sabato 25 Agosto, Largo Agnelli

- Dalle 19.00 a chiusura:

INSTALLAZIONE MECCANICA, di Ondadurto Teatro (ITA), installazione Site Specific - Coproduzione

- APE ROMEO Chef&Baker, aperitivo a cura della chef stellata Cristina Bawerman

- Ore 21.30:

BEAUTIFUL BORDERS, di Margine Operativo (ITA) - Danza

- Ore 22.00:

TERRA MIA, di Ondadurto Teatro (ITA) - Teatro Urbano (Anteprima in Coproduzione)

Giovedì 30 Agosto, Piazza di San Cosimato

- Dalle 16.00 alle 17,30:

SWING TRICKS, di Circus Follies (ITA) - Performance

- Alle 16.30 e alle 19.30:

PASSEGGIATA PERFORMATIVA (Nuova Edizione), di e con Sara Mennella(ITA) - Auto-Performance Individuale

- Alle 17.00 e alle 18.40:

ALLE ACQUE, Uomini e Dei, di Cie Twain (ITA) - Physical Performance, Danza

- Alle 18.00:

MR BANG, di Benjamin Delmas (UK) - One Man Show, Circo Contemporaneo

- Alle 19.00:

ADORO, di Cia Alta Gama (MEX/ESP) - Circo Contemporano

PER I PIU' PICCOLI:

- Laboratorio di Letture Animate

- Laboratorio Creativo di Cucito

INEUROFF

Performing Arts Festival – nona edizione

<< PUNTI DI VISTA >>

Torna il Festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo a Roma, a cura di Ondadurto Teatro

24 e 25 Agosto 2018 dalle ore 19.00 - Largo Agnelli - EUR/ROMA,

Scalinata Monumentale MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA / PLANETARIO

30 Agosto 2018 dalle ore 16.00 – Piazza di San Cosimato – Trastever

INFO E PRENOTAZIONI

Costo biglietto 24 e 25 AGOSTO € 6

30 AGOSTO eventi gratuiti

Mobile +39.345.7145464 - E-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.ineuroff.it

www.facebook.com/ondadurtoteatro- twitter.com/ONDADURTOTEATRO