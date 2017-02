STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Questa sera, venerdì 24 febbraio, alle ore 21.30 si terrà al Cinema Caravaggio di Roma l’anteprima nazionale del docu-thriller A GOOD AMERICAN di Firederich Moser , co-prodotto da Oliver Stone con e su Bill Binney che incontrerà il pubblico romano.

Bill Binney è il genio matematico che inventò un rivoluzionario programma di intercettazioni che avrebbe potuto forse evitare l’11 settembre ed anche altri possibili attentati terroristici. Ma l’NSA, il sistema di sicurezza americano, per meri motivi economici, avrebbe accantonato il sistema. Il film sarà in sala dal 2 marzo distribuito da Arch Film.

Bill Binney, critto-matematico, decodificatore, analista dell’intelligence, è stato Direttore Tecnico della National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti, dove ha lavorato per più di 30 anni. Dopo la fine della Guerra Fredda, insieme a un piccolo team all’interno della NSA, iniziò a sviluppare un rivoluzionario programma di sorveglianza in grado di captare qualsiasi segnale elettronico sulla terra, filtrarlo e fornire risultati in tempo reale; tutto questo senza invadere la privacy. Un programma perfetto, a parte per un dettaglio: troppo economico. Per questo motivo i vertici della NSA lo scaricano tre settimane prima dell’11 settembre.

Il 31 ottobre 2001 Binney si dimise e divenne un informatore, dopo aver scoperto che elementi del programma di monitoraggio dati che aveva aiutato a sviluppare (ThinThread) erano stati usati per spiare la popolazione americana.

“A Good American”, racconta una delle storie più importanti della società dell’informazione ed esamina i meccanismi interni e i nodi di una rete politico-economica il cui raggio d’azione si estende ben oltre l’America.

«Per me – dice il regista Friedrich Moser -, A GOOD AMERICAN è prima di tutto un film sulla morale. Di sicuro non è sulla tecnologia [...]. Non è sulla politica. O sulla sicurezza nazionale. Il mio film è su quei valori di una volta che sembrano essere spariti».

ANTEPRIMA per il pubblico del docu-thriller “A GOOD AMERICAN”

protagonista BILL BINNEY, presente alla serata

Venerdì 24 febbraio, ore 21.30

CINEMA CARAVAGGIO

Roma, via Giovanni Paisiello 24