Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

“Estate da Brivido”, è questo il nome della rassegna speciale che partirà il prossimo 27 giugno alle ore 20.30 presso il Cinema Atlantic di Roma. Quale modo migliore per combattere l’afa estiva?

Realizzata in collaborazione con Koch Media, la rassegna dà appuntamento a tutti i fan del genere horror con una selezione di pellicole provenienti dalla vastissima offerta del listino Midnight Factory grazie al quale Ferrero Cinemas è riuscita a dare vita ad una line up ricca di film di genere estremamente interessanti, non solo per l’impronta autoriale di ogni prodotto, ma anche per il grande impatto ottenuto dalla critica e dai più importanti siti di rating.

12 appuntamenti settimanali che allieteranno i palati raffinati dei fan del genere durante tutta l’estate.

Ad aprire il programma della rassegna, martedì 27 giugno alle 20:30, l’ultimo film di Rob Zombie, “31”. La programmazione di luglio verrà aperta da “Zombi – Dawn of the Dead”, masterpiece del genere, rimasterizzato in 4K e presentato al Festival di Venezia 2016 dal visionario regista Nicolas Winding Refn e Dario Argento, con un appuntamento imperdibile: “martedì 4 luglio alle ore 20:30.

Il martedì successivo, 11 luglio, sempre alle 20:30, sarà la volta di “It Follows” di David Robert Mitchell. Il terzo martedì del mese, il 18 luglio alle 20:30, ci sarà una speciale maratona dedicata al regista più trasgressivo del genere horror, Eli Roth: il terrificante “Knock Knock” seguito, alle 22.30, dallo sconvolgente “The Green Inferno”. Il campione di incassi “Babadook” di Jennifer Kent, chiuderà il mese, martedì 25 luglio alle 20:30.

Agosto, ultimo mese di Estate da Brivido, si aprirà con “The Invitation” di Karyn Kusama, martedì 1 agosto alle 20:30. Doppio appuntamento martedì 8 agosto in cui i protagonisti sono i bambini: “Goodnight Mommy” alle 20:30 e “Somnia” alle 22:30. Dopo lo stop di Ferragosto, la rassegna riprende con “February”, martedì 22 agosto alle ore 20:30, per poi chiudere il mese di agosto, martedì 29, con un nuovo, doppio appuntamento dedicato al demone Baghul con la Sinister Saga: “Sinister” alle 20:30 e “Sinister 2” alle 22:30.

Martedì 5 settembre, una grande anteprima chiuderà la rassegna: “Devil’s Candy”, l’horror demoniaco più atteso della stagione, in uscita in tutte le sale italiane il 7 settembre.

Maggiori informazioni sulla line up, sugli orari e sulla rassegna sono disponibili qui:

http://www.ferrerocinemas.com/generic/rassegne.php#inside

