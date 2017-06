Teatro Eliseo: Luca Barbareschi presenta la nuova stagione!

Continua all'Ex Dogana di Roma la rassegna cinematografica di Salotto Cinema, proposta per l’estate romana dalla rivista freepress dedicata al nuovo cinema italiano Fabrique du Cinéma, con una programmazione che prevede, dal martedì alla domenica, ad ingresso gratuito, la proiezione di pellicole d’autore (con doppio o triplo spettacolo), incontri con registi, critici e attori presso gli spazi dell’ex Scalo merci di San Lorenzo.

Le serate daranno la possibilità di godere del meglio della cinematografia contemporanea italiana ed internazionale in modo informale ed in totale relax sui divani e le poltrone messi a disposizione, accompagnando la visione dei film e i dibattiti con drink e stuzzichini.

Tra le pellicole che verranno proiettate a luglio “Grand Budapest Hotel” Di Wes Andreson, “The “Wrestler” di Darren Aronofsky, “Vita di Pi” di Ang Lee e le italiane “Youth” di Paolo Sorrentino e “Il Capitale umano” di Paolo Virzì. Inoltre due maratone di cortometraggi in occasione della serata di giovedì 6 luglio per la presentazione del numero 18 della rivista, che vedrà anche un momento dedicato al film “Cuori puri” esordio di Roberto De Paolis e la serata di mercoledì 12 luglio per lo Shorts International Film Festival.

Salotto Cinema è parte della rassegna estiva Condominio San Lorenzo, il nuovo esperimento di co-living e socialità promosso da Ex-Dogana. Un condominio con relativa corte e apertura tutti i giorni a ingresso gratuito. Un cortile attrezzato di 3000 mq, un cocktail bar con happy hour, una sala espositiva, una libreria con book-crossing e gli immancabili biliardini, ping pong e giochi da tavolo.

Di seguito la programmazione della prima parte del mese di luglio:

Sabato 1 luglio ore 21.00 – ore 23.30

LA VENTICIQUESIMA ORA di Spike Lee

Domenica 2 luglio 19.00 – 21.00 – 23.00

WALL-E di Andrew Stanton

Martedì 4 luglio 21.00 - 23.00

GRAND BUDAEST HOTEL di Wes Anderson

Mercoledì 5 luglio 21.00 - 23.00

THE WRESTLER di Darren Aronofsky

Giovedì 6 luglio

Party Fabrique

Presentazione numero 18 di Fabrique du Cinéma

Maratona cortometraggi

Presentazione del film CUORI PURI di Roberto De Paolis

Venerdì 7 luglio 21.00 - 23.30

IL PROFETA di Jacques Audiard

Sabato 8 luglio 21.00 - 22.45

MUSTANG di Deniz Gamze Ergüven

Domenica 9 luglio 19.00 – 21.00 – 23.00

VITA DI PI di Ang Lee

Mar 11 luglio 21.00 - 23.00

IL CAPITALE UMANO di Paolo Virzì

Mercoledì 12 luglio dalle 21.00

SHORTS International Film Festival

Maratona cortometraggi

Giovedì 13 luglio 21.30 - 23.00

La Mosca di David Cronenberg

Venerdì 14 luglio 21.00 - 23.00

YOUTH di Paolo Sorrentino

Sabato 15 luglio 21.00 - 23.00

STORIE PAZZESCHE di Damián Szifrón

Domenica 16 luglio 19.00 - 21.00 - 23.00

UP di Pete Docter

Ex Dogana Club | Via dello Scalo San Lorenzo, 10

Info-line: +39 333 8654933| Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.