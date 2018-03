ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

La pièce prende il via da un incontro inaspettato al settimo piano della stanza quarantasei di una clinica romana, dove Hans, bidello napoletano, ha un appuntamento alle dodici, al quale è stato convocato tramite una lettera anonima. Anche Sesto, allenatore romano di calcio di bassa categoria, è stato invitato con una lettera anonima a presentarsi nella stessa stanza alle ore dodici. I due non si sono mai visti prima e nella stanza trovano solo una bara chiusa.

Non un fiore, non un biglietto, nulla. Sono solo loro due e una bara. Sarà un’affascinante e misteriosa donna a guidarli verso la scoperta del motivo per il quale sono stati convocati. Da soli, infatti, avrebbero avuto solo l’un per cento di possibilità di capirlo. Unpercento…Punizione ad affetto è una divertente commedia degli equivoci che tra situazioni comiche e paradossali fin dall’inizio gioca sul confronto di due comicità storiche come quella napoletana e romana, comicità che non stride con la nota di mistero che attraversa tutto il racconto tenendo alta la tensione e la curiosità nello spettatore. Chi c’è nella bara? Chi è la donna misteriosa? A queste domande risponderà piano piano il racconto. La storia si sviluppa infatti in varie direzioni spinta da colpi di scena che daranno le risposte, arrivando a toccare note dolci e anche malinconiche, tirando fuori dai vari personaggi caratteri inizialmente nascosti.

Teatro degli Audaci

via Giuseppe D e Santis, 29

00139 Roma

www.teatrodegliaudaci.it

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dal 1 al 18 marzo

Si ride con Enzo CaseRTAno e Fabio AVARO

UN PER CENTO, PUNIZIONE AD AFFETTO

dal giovedì al sabato ore 21,00

domenica ore 18,00

testo di Francesco Stella

regia di Valerio Groppa

con Enzo Casertano e Fabio Avaro

aiuto regia Bertilla Polverini