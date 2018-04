Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Si tiene a Roma da giovedì 3 a domenica 6 maggio, la settima edizione del Nordic Film Fest, rassegna che nasce con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), a cura delle quattro ambasciate nordiche presenti in Italia e con la collaborazione del Circolo Scandinavo di Roma.

La rassegna, che si svolgerà presso la Casa del Cinema di Roma, presenterà nuovi film in anteprima o inediti in Italia ed è realizzata anche in collaborazione con l’Ambasciata di Islanda di Parigi, i Film Institutes dei rispettivi paesi, con il patrocinio del Comune di Roma. Oltre alle proiezioni, in lingua originale con sottotitoli in italiano e ad ingresso libero, il programma prevede presentazioni e incontri con ospiti internazionali (registi, attori, produttori, sceneggiatori). Il programma completo è consultabile sul sito: www.nordicfilmfestroma.com

Il tema della rassegna di quest’anno sarà “STORIA & storie” la grande Storia e le piccole storie di tutti i giorni, che spesso si intrecciano nella vita di ognuno di noi.

La manifestazione avrà anche uno spazio speciale dedicato alla “Video-Art Nordica” a cura del Circolo Scandinavo.

Anteprima del Nordic Film Fest, mercoledì 2 maggio alle ore 18:00 come evento collaterale, l’inaugurazione alla Casa del Cinema della mostra “Ingmar Bergman e la sua eredità nella moda e nell’arte”, per l’evento “Ingmar Bergman 100 anni #Bergman100”. Quest’anno il grande regista, sceneggiatore, drammaturgo e scrittore svedese Ingmar Bergman avrebbe compiuto 100 anni e si ricorda con festeggiamenti in tutto il mondo. La mostra rimarrà alla Casa del Cinema fino al 31 maggio.

La celebrazione comprende anche la proiezione del documentario Bergman Island, dove per la prima volta Ingmar Bergman ci mostra il suo mondo sulla desolata e misteriosa isola di Fårö. Sullo stesso tema il documentario Trespas - Sing Bergman, che verrà proiettato giovedì 3 maggio alle ore 16:00, qui il pubblico viene condotto alla casa di Bergman su Fårö assieme ad alcuni dei più importanti registi e attori internazionali, come Woody Allen, Robert de Niro, Michael Haneke, Martin Scorsese e Lars Von Trier.

Ad aprire ufficialmente il Nordic Film Fest 2018, con la presenza del regista Erik Poppe, il film storico The King’s Choice, nominato agli Oscar 2017, campione di incassi in Norvegia, vincitore di 8 Amanda Awards 2017, gli Oscar del cinema norvegese.

Importante novità del NFF 2018 sarà Nordic Film Fest for Kids, Cinema e Letteratura Nordica per bambini e famiglie. Proiezioni in lingua originale interpretate dal vivo in italiano, seguite da laboratori artistici a tema.

NFF for Kids avrà luogo sabato 5 e domenica 6 maggio, dalle 10 alle 13 a Villa Borghese presso la Casina di Raffaello, a pochi metri dalla Casa del Cinema. Saranno proiettati corti d’animazione della Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, mentre nel Parco di Villa Borghese una cantastorie racconterà fiabe del Grande Nord. L’evento, gratuito con prenotazione obbligatoria, è organizzato in collaborazione con Segni New Generations Festival di Mantova e la casa editrice Iperborea.

Come nelle passate edizioni ci sarà una sezione dedicata allo storytelling, a cura della Writers Guild Italia. L’incontro con ospiti del Nordic Film Fest, rappresentanti dell’industria cinematografica dei Paesi Nordici e sceneggiatori italiani, in collaborazione con Anica, esaminerà gli elementi dello Storytelling della Coproduzione con l’intento di inaugurare un nuovo genere narrativo e facilitare la creazione di progetti tra il mondo nordico e quello italiano.

L’incontro si terrà presso l’auditorium dell’ Ambasciata di Finlandia, sabato 5 maggio alle ore 10.

Nordic Film Fest si avvale anche quest’anno dell’importante partnership con IED (Istituto Europeo di Design) che ha realizzato la sigla originale.

I numeri di NFF 2018

Complessivamente Nordic Film Fest 2018 presenterà 13 film nordici, 2 documentari, 6 video art: 3 film la Danimarca, 3 film la Finlandia, 1 film l’Islanda, 3 film la Norvegia, 3 film la Svezia, 6 video art il Circolo Scandinavo, 2 documentari il #Bergman100 e 12 corti il NFF for Kids, per un totale di 30 ore di grande cinema nordico.

Le proiezioni inizieranno:

giovedì, venerdì, sabato e domenica alle ore 15.00 per concludersi alle ore 24.00, e saranno tutte a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni e per le immagini in alta risoluzione da scaricare, si prega di visitare il sito: www.nordicfilmfest.com

NORDIC FILM FEST 2018

Roma, Casa del Cinema Villa Borghese

da giovedì 3 maggio a domenica 6 maggio 2018

www.nordicfilmfestroma.com

Come arrivare:

Casa del Cinema Contact Center tel. 060608 attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00, risponde in 6 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e giapponese). www.casadelcinema.it

Largo Marcello Mastroianni 1, Ingresso da Piazzale del Brasile, Parcheggio di Villa Borghese, 00197 Roma AUTOBUS 490 – 495 – 61 – 590 – 89 -160 – C3 – N1 – N25 – 120F – 150F

METROPOLITANA Linea A (fermate Spagna, Barberini, Villa Borghese, Flaminio, Piazza del Popolo)

INFO: 060608

PROGRAMMA NORDIC FILM FEST 2018

MERCOLEDI’ 2/05

Ingmar Bergman 100 anni #Bergman100

Inaugurazione della mostra:

"INGMAR BERGMAN E LA SUA EREDITA’ NELLA MODA E NELL’ARTE "

Introduzione a cure dell’Ambasciatore di Svezia Robert Rydberg

Casa del Cinema

Ora: 18:00

Ingmar Bergman 100 anni #Bergman100

BERGMAN ISLAND (Bergman och Fårö-2004) v.o.sott.it. – docu-film

Vincitore dell’ Audience Award come miglior documentario straniero al São Paulo International Film Festival 2005.

Regista: Marie Nyreröd

Durata: 84 min - Paese: Svezia

Ora: 20:00 - Sala: DELUXE

GIOVEDI’ 3/05

Ingmar Bergman 100 anni #Bergman100

TRESPASSING BERGMAN (Trespassing Bergman-2013) v.o.sott.it. – docu-film

Presentato alla 70°Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2013), nella sezione Venezia Classici.

Regista: Jane Magnusson, Hynek Pallas

Durata: 107 min - Paese: Svezia

Ora: 16:00 - Sala: DELUXE

THE KING’S CHOICE (Kongens nei- 2016) v.o.sott.it.

Presentato al 67°Festival del Cinema di Berlino.

Nominato agli Oscar come Miglior Film Straniero.

Vincitore di 8 Amanda Awards 2017, gli Oscar del cinema norvegese.

Campione d’incasso in Norvegia.

Introduzione con il regista del film Erik Poppe

Regista: Erik Poppe

Durata: 133 min - Paese: Norvegia

Ora: 18:30 - Sala: DELUXE e KODAK (proiezioni ad inviti)

VENERDI’ 4/05

THE GIRL WHO SAVED MY LIFE (Flickan som räddade mitt liv-2016) v.o.sott.it. - docu-film

Vincitore del premio Angelo 2016 come miglior film svedese e premiato a Sonoma International Film Festival, California 2016 come migliore documentario

Introduzione a cura del regista del film Hogir Hirori

Regista: Hogir Hirori

Durata: 79 min - Paese: Svezia

Ora: 15.00 - Sala: DELUXE

THE LAST KING (Birkebeinerne- 2016) v.o.sott.it.

Introduzione a cura di Jan Erik Holst, storico del cinema

Regista: Nils Gaup

Durata: 99 min - Paese: Norvegia

Ora: 17.00 - Sala: DELUXE

WALK WITH ME (De standhaftige - 2016) v.o.sott.it.

2 nominations ai Bodil Awards, gli Oscar del cinema danese, come miglior attore e migliore attrice

Regista: Lisa Ohlin

Durata: 105 min - Paese: Danimarca

Ora: 19.00 - Sala: DELUXE

TOM OF FINLAND (2017) v.o.sott.it.

Film di apertura del 32° Lovers Film Festival, riferimento per la comunità LGBTQI

Vincitore di 2 Jussi Awards 2018 (Oscar finlandese)

Introduzione a cura di Hilla Okkonen

Addetto Culturale dell’Ambasciata di Finlandia

Premio FIPRESCI al Göteborg Film Festival 2017

Nomination al Tribeca Film Festival 2017

Regista: Dome Karukoski

Durata: 115 min - Paese: Finlandia

Ora: 21:000 - Sala: DELUXE

SABATO 5/05

ACROSS THE WATER (Fuglene over sundet -2016) - v.o.sott.it.

4 nominations ai Bodil Awards, gli ”Oscar” del cinema danese

Regista: Nicolo Donato

Durata: 95 min - Paese: Danimarca

Ora: 15:00 - Sala: DELUXE

STAR BOYS (Kaiken se kestää- 2017) v.o.sott.it.

5 nominations ai Jussi Awards 2018 (”Oscar” finlandese)

Introduzione a cura del regista del film Visa Koiso-Kanttila con l’attrice protagonista Pihla Viitala

Regista: Visa Koiso-Kanttila

Durata: 82 min - Paese: Finlandia

Ora: 17:00 - Sala: DELUXE

BLIND (2014) v.o.sott.it.

Vincitore di 4 Amanda Awards 2014, gli ”Oscar” del cinema norvegese.

Introduzione a cura di JAN ERIK HOLST, storico del cinema

Regista: Eskil Vogt

Durata: 96 min - Paese: Norvegia

Ora: 19.00 - Sala: DELUXE

A SERIOUS GAME (Den allvarsamma leken-2016) v.o.sott.it.

In concorso al Berlin Film Festival 2016, 5 nominations ai Guldbagge Awards 2017, i premi cinematografici più importanti della Svezia.

Introduzione con l’attrice protagonista del film Karin Franz Körlof

Regista Pernilla August

Durata: 115 min - Paese: Svezia

Ora: 21.00 - Sala: DELUXE

DOMENICA 6/05

THE OATH (Eyðurinn)- 2016) v.o.sott.it.

Presentato al Toronto International Film Festival

Vincitore di 6 Edda Awards 2017 (”Oscar” islandese)

Introduzione a cura di Ingo Arnason

Direttore del Circolo Scandinavo

Regista: Baltasar Kormákur

Durata: 110 min - Paese: Islanda

Ora: 15.00 - Sala: DELUXE

THE ETERNAL ROAD (Ikitie-2017) v.o.sott.it.

Vincitore di 6 Jussi Awards 2018 (”Oscar” finlandese), tra cui miglior film e migliore regia

Introduzione a cura del produttore del film Ilkka Matila

Regista: Antti-Jussi Annila

Durata: 103 min - Paese: Finlandia

Ora: 17.00 - Sala: DELUXE

THE GIRL, THE MOTHER AND DEMONS (Flickan, mamman och demonerna-2016) v.o.sott.it.

Vincitore del premio per la migliore attrice ai Guldbagge Awards 2017, i premi cinematografici più importanti della Svezia.

Introduzione a cura della regista del film Suzanne Osten

Regista: Suzanne Osten

Durata: 92 min - Paese: Svezia

Ora: 19.00 - Sala: DELUXE

DARLING (2017) v.o.sott.it.

1 nomination ai Bodil Awards, gli ”Oscar” del cinema danese, come migliore attrice

Regista: Birgitte Stærmose

Durata: 101 min - Paese: Danimarca

Ora: 21.00 - Sala: DELUXE

“SPECIAL EVENT”

VIDEO ART NORDICA

A CURA DEL CIRCOLO SCANDINAVO

SABATO 5/05

Introduzione a cura di Ingo Arnason

Direttore del Circolo Scandinavo

Ora: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Sala: KODAK

JanneTalstad - Norvegia

Video art

ÁsdísGunnarsdóttir - Islanda

Video art

Gisle Marten Mayer - Norvegia

Video/sound art

EndreAalrust - Norvegia

Experimental documentary

Helinä Hukkataival – Finlandia

Video art

Christine Istad – Norvegia

Video art

NORDIC FILM FEST for KIDS

Cinema e Letteratura Nordica per bambini.

Proiezioni in lingua originale interpretata dal vivo in italiano, seguite da laboratori artistici a tema.

NFF for KIDS avrà luogo sabato 5 e domenica 6 maggio, dalle 10 alle 13 a Villa Borghese presso la Casina Raffaello, a pochi metri dalla Casa del Cinema. Saranno proiettati corti d’animazione della Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, mentre nel Parco di Villa Borghese una cantastorie racconterà fiabe del Grande Nord. L'evento, gratuito con prenotazione obbligatoria, è organizzato in collaborazione con SEGNI New Generations Festival di Mantova e la casa editrice IPERBOREA.

SABATO 5/05

CASINA RAFFAELLO – VILLA BORGHESE

Ora: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

LILÍ SI LAVA I DENTI (Lili børster tænder - 2015)

Regista: Siri Melchior

Durata: 3 min - Paese: Danimarca

LILÍ AMA IL CIBO (Lili elsker mad - 2015)

Regista: Siri Melchior

Durata: 3 min - Paese: Danimarca

LILÍ AMA I REGALI (Lili er vild med gaver - 2015)

Regista: Siri Melchior

Durata: 3 min - Paese: Danimarca

IL CAPITANO, IL PILOTA E LA CANTANTE (Kapteinen, piloten og sangeren - 2014)

Regista: Yvind Mosvold

Durata: 8 min - Paese: Norvegia

IO E IL MIO MULTON (Moulton og meg - 2014)

Regista: Torill Kove

Durata: 14 min - Paese: Norvegia

BENDIK E IL MOSTRO (Bendik & monsteret - 2014)

Regista: Frank Mosvol

Durata: 10 min - Paese: Norvegia

DOMENICA 5/05

CASINA RAFFAELLO – VILLA BORGHESE

Ora: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

FOOTSTEPS (Fótspor - 2017)

Regista: Hannes Thor Arason

Durata: 15 min - Paese: Islanda

TOOTELTUBS & JYRO (Turilas ja Jäärä - 2001)

Regista: Mariko Härkönen, Ismo Virtanen

Durata: 14 min - Paese: Finlandia

BOOO (2009)

Regista: Alicja Björk Jaworski

Durata: 7 min - Paese: Svezia

I AM ROUND (Jag är rund - 2011)

Regista: Mario Adamson

Durata: 14 min - Paese: Svezia

THE SWEDISH MEATBALLS (Köttbullarna - 2010)

Regista: Johan Hagelbäck

Durata: 7 min - Paese: Svezia

TRUCKS AND MEATBALLS (Köttbullarna och lastbilarna - 2010)

Regista: Johan Hagelbäck

Durata: 7 min - Paese: Svezia