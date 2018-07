L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

E’ partita il 26 giugno alla Casa del Cinema, con la festa di compleanno per Franca Valeri, la signora dell’ironia che ha compiuto 98 anni, la stagione estiva del Teatro all’aperto Ettore Scola.

Il tributo alla signora del teatro, della televisione e del cinema italiano è stato l’inizio della lunga stagione estiva dal titolo “Caleidoscopio”: 72 appuntamenti che stanno accompagnando le serate di Villa Borghese a partire dal 26 giugno e continueranno fino al 5 settembre.

Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

L’offerta è articolata secondo il classico schema delle proiezioni giornaliere legate alle rassegne di appartenenza con le intrusioni preziose lungo il percorso di due festival internazionali e tre serate evento. Ogni film è proiettato all’aperto o, in caso di pioggia, nella Sala Deluxe.

La rassegna sotto le stelle della Casa del Cinema ha rappresentato ogni anno un vero successo popolare, ma che è anche in qualche modo il manifesto delle scelte di cinema, di cultura e di intrattenimento che poi si rispecchiano nel resto dell’anno. Sette giorni con percorsi a tema che si completano, si riflettono, dialogano per disegnare un’idea del cinema che – ogni volta – è recupero della memoria, scoperta o riscoperta di autori e modi della narrazione e condivisione di emozioni intense da vivere insieme sotto lo schermo di Villa Borghese.

Quest’anno le 72 serate portano il nome di Caleidoscopio: l’illusione e la fantasia del cinema.

Oltre all’omaggio a Franca Valeri, il programma è fitto di ricorrenze e grandi figure femminili: si festeggerà Francesca Archibugi a 30 anni dal suo folgorante esordio con Mignon è partita (1988); si saluterà Anna Magnani, che nasceva a Roma nel 1908, con un viaggio attraverso le sue più grandi interpretazioni fino all’Oscar per La rosa tatuata (1956) in collaborazione – come ormai è tradizione – con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Con Cattleya è stato ricostruito un altro viaggio, vent’anni dopo l’apparizione di questa originale casa di produzione che ha rivoluzionato le regole del racconto, tra cinema e televisione, sulla scena italiana. Con 17 (+1) titoli in cartellone Cattleya ripercorre con la Casa del Cinema le varie tappe di questa progressiva trasformazione ed è anche grazie alla disponibilità di Netflix e Rai Cinema se questo percorso sarà completato con un’autentica primizia come la presentazione pubblica di Suburra – la serie, una serie Originale Netflix, una produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

Un altro importante anniversario che sarà ricordato nel corso di questa stagione è la nascita, il 26 giugno 1933, di Claudio Abbado, non solo un titano della musica e dell’interpretazione orchestrale, ma anche un fantastico esempio di vitalità creativa, di curiosità tra i linguaggi, protagonista di incursioni originalissime anche nel cinema e generoso modello di un’arte al servizio del pubblico e della passione. Da qualche anno la grande musica occupa uno spazio di diritto nel programma della estivo della Casa del Cinema, ma in questo caso si può parlare di un vero e proprio evento, reso possibile dalla collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rai Teche e la Fondazione Claudio Abbado senza le quali non sarebbe stato possibile recuperare registrazioni storiche e spericolate sperimentazioni del Maestro.

Ancora: due rassegne tematiche pensate per un pubblico curioso nel piacere dello spettacolo: la prima dà il sottotitolo ideale al programma (L’amore non va in vacanza) ed è il risultato di scelte e provocazioni che Giorgio Gosetti, direttore della Casa del Cinema, ha condiviso con Angelo Draicchio, un cinefilo ogni volta capace di sorprendere. La seconda (Paura al Polo) nasce da un fenomeno esemplare nella scrittura di genere come il noir scandinavo e dall’esperienza di consolidato successo del Nordic Film Festival che ogni anno appassiona il pubblico di Casa del Cinema.

Le ricette della casa

“Alcuni eventi speciali e due festival internazionali (Festival del cinema bulgaro e RomAfrica Film Festival) che aggiungono il senso della scoperta al nostro progetto per l’estate – afferma il direttore Giorgio Gosetti - completano il Caleidoscopio 2018. Per il quale mi sento di ringraziare l’eccezionale impegno della squadra di Casa del Cinema e di tutta Zètema, i molti produttori e distributori che con la consueta generosità hanno aderito alla nostra richiesta, le istituzioni pubbliche che ci affiancano nella convinzione che questo è uno spazio pubblico, voluto dalla città di Roma per chi fa il cinema e per chi lo ama: per questo il suo Teatro all’Aperto deve offrire – ogni estate – quell’intelligenza popolare dello spettacolo che è sempre appartenuta a Ettore Scola, indissolubilmente legato a questo luogo e a quest’idea della cultura.

In quest’ultimo anno – prosegue Gosetti - più di una volta ci si è interrogati sulla funzione e le prospettive di Casa del Cinema e dell’Audiovisivo. Ogni volta mi sono risposto che la ragione sta nel nome (una Casa appunto) e che il suo orizzonte deve abbracciare passato e futuro dell’immagine in movimento, deve essere presidio della memoria e luogo della scoperta, punto di ritrovo della comunità cinematografica e approdo per chi attraverso lo sguardo degli artisti allena il suo sguardo sulla realtà. La partecipazione alla nostra vita quotidiana (365 giorni ininterrotti di proiezioni, eventi, incontri) da parte di tutte le associazioni di categoria, la scelta dei nostri schermi da parte di moltissime istituzioni e accademie straniere, la rete di collaborazioni in continuo sviluppo, testimoniano a favore di questo progetto. Ma siamo ancora lontani dal traguardo di far percepire quest’isola felice nel cuore di uno dei luoghi più belli di Roma come una vera casa comune. Troppi non ci conoscono, tanti cercano alternative quando sarebbe più semplice rimboccarsi le maniche insieme per migliorare ciò che abbiamo, alcuni additano modelli altri quando il modello tutto romano delle case ci è invidiato e copiato non solo in Italia.

Anche per questi abbiamo il dovere di migliorare la nostra offerta, di amplificare i segnali che qui ogni giorno ci vengono regalati da registi, attori, tecnici, scrittori, musicisti, produttori, distributori, televisioni e operatori di cultura che sono i veri protagonisti del nostro programma lungo tutto l’anno”.

E, infatti, la Casa del Cinema non si ferma e continua a rinnovarsi a partire dalla riqualificazione delle sale, specie quelle idealmente dedicate alla cultura cinematografica (Sala Kodak e Sala Volontè): da settembre riapriranno con un’immagine e una tecnologia finalmente all’avanguardia che aumenterà il numero e la qualità dell’offerta. Grazie alla collaborazione con Vyta sono stati avviati una serie di appuntamenti con l’editoria per proseguire il percorso di dialogo tra le arti, già consolidato con la musica e la video arte. Va nello stesso senso la collaborazione con la Festa del Cinema, i Nastri d’Argento e il David di Donatello e – da quest’anno – con VideoCittà. E saranno ancora una volta i grandi festival stranieri d’autunno il migliore biglietto da visita per un’idea del cinema che fa di questo luogo un osservatorio sul mondo, l’unica agenzia di viaggi che fa viaggiare gratuitamente i nostri occhi da un capo all’altro della terra.

Infine – conclude Gosetti - grazie alla disponibilità di tutte le associazioni di categoria e del nostro Comitato di indirizzo (che voglio pubblicamente ringraziare perché testimonia la nostra vocazione ad essere terminale privilegiato di chi lavora nel cinema) abbiamo avviato un progetto di attività formativa dello spettatore, un’educazione condivisa al vedere che vorremmo aperta alle più diverse fasce d’età, fino alla sperimentazione d’eccellenza sui nuovi linguaggi della visione.

Ed è con orgoglio che rivendichiamo di essere un modello virtuoso d’esercizio condiviso della cultura. Nasciamo come struttura di servizio e operiamo con il sostegno di Zètema: ma non graviamo sulle finanze dell’Amministrazione, non attingiamo alle tasche dei cittadini e siamo oggi capaci di autofinanziare la nostra attività per merito dell’intera comunità cinematografica di questa straordinaria Città del Cinema.

Tutto questo ci rende liberi di sperimentare, osare, aprirci sempre di più alla città e non solo in estate.

LE RASSEGNE

LUNEDÌ | ANNA MAGNANI, UN’ATTRICE POPOLARE

In collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale

Occhi profondi. Vulcanici. Cerchiati. Capelli neri e scarmigliati. E poi quella voce. Soprattutto quella risata. Ne hanno costituito un’icona unica e irripetibile. Antidiva per eccellenza. Eco sullo schermo del popolo tutto che faticosamente cercava di rimettersi in piedi sulle rovine di un Dopoguerra che, apparentemente, non dava adito a speranza alcuna. Focosa e generosa, istintiva e fragile, proprio come le straordinarie donne interpretate, “Nannarella” ha abbattuto le barriere tra vita e arte, portando sullo schermo la sua verità di popolana che sapeva essere una regina. E come ha scritto giustamente Lietta Tornabuoni: «La sua carriera resta leggendaria, ad Anna Magnani riuscì quanto non era riuscito mai a nessuna. Passare dalle luci del varietà al cinema, dalle commedie brillanti ai personaggi drammatici, dai film alla televisione. Rappresentare, con la sua indimenticabile corsa e morte in Roma città aperta di Rossellini, un’immagine assoluta, un momento alto della Storia nazionale, un’alchimia cinematografica miracolosa e irriproducibile. Raggiungere, in Bellissima di Visconti, una bravura, profondità e sottigliezza di recitazione meravigliose. Venir diretta dai massimi registi, Jean Renoir, Rossellini, Visconti, Pasolini, Castellani, Monicelli; sottrarsi a Fellini, se non per un attimo in Roma, alla fine, quando sul portone del Palazzo Altieri dove abitava si gira a sfottere: “À Federì, và a dormì, và! Nun me fido!”. Passare dall’Italia all’America con autorità, interpretando film magari imbarazzanti però scritti da Tennessee Williams, recitati in coppia con Marlon Brando o Burt Lancaster, diretti da George Cukor o Sidney Lumet». Ecco perché a centodieci anni dalla nascita la Cineteca Nazionale e la Casa del Cinema sono orgogliosi di ricordarla attraverso dieci film che hanno saputo raccontare, proprio attraverso di lei, la Storia d’Italia e non solo.

MARTEDÌ | L’AMORE NON VA IN VACANZA

Tema universale dell’umano sentire, l’amore è sicuramente il tema narrativo più frequentato dalla fabbrica dell’immaginario chiamata cinema. Il mezzo espressivo popolare per eccellenza che ha permesso a milioni di donne e uomini di gioire, commuoversi e piangere, innamorandosi ed identificandosi con i protagonisti del grande schermo e le loro grandi passioni. Uno spettacolo che ha teso imitare la vita trasformandola profondamente e dare una possibilità nuova, un sorriso a quanti lo avevano smarrito.

L’amore non va in vacanza, lo sappiamo, ed è per questo che abbiamo deciso di offrire al pubblico estivo della casa del Cinema alcune serate a tema a tuffarsi nel mare del più complicato e meraviglioso dei sentimenti per sospendere il tempo e, ancora un volta, innamorarsi, commuoversi e sognare.

MERCOLEDÌ | IL CINEMA È DONNA. LE STORIE DI FRANCESCA ARCHIBUGI

Se cresci tra fratelli e sorelle con un padre urbanista e una madre poetessa; se arrivi al cinema quasi per sbaglio, scritturata da Gianni Amico, ma poi ti iscrivi al Centro Sperimentale di Cinema e ne diventi una delle più brillanti allieve; se hai per maestri di sceneggiatura Leo Benvenuti e Furio Scarpelli e per compagno di corso Paolo Virzì di cui sarai sempre amica e complice, hai un destino tracciato. Francesca Archibugi è oggi una delle più personali “scrittrici con le immagini” del cinema italiano. E i suoi film, dalla commedia al dramma, hanno una cifra di racconto – sommessa e ironica, affettuosa e lucida - che costruiscono un vero e proprio viaggio nell’Italia di oggi di appena ieri. Montate a bordo del suo “ottovolante”: sarà un viaggio appassionante lungo tutta un’estate.

GIOVEDÌ - VENERDÌ | VENT’ANNI DOPO. STORIE, STILI, RIVOLUZIONI NEL CINEMA DI CATTLEYA

In collaborazione con Cattleya

Cattleya è diventata grande ormai e quest’anno festeggia i suoi primi vent’anni. E venti non sono pochi: abbiamo avuto il tempo di inventarci e di rischiare, di adeguarci ai cambiamenti del mercato e di contribuire a cambiarlo, di sbagliare anche. Ma l’abbiamo fatto con passione, mettendo sempre al centro le storie e i talenti e cercando di muoverci in strade non ancora battute. In questi anni il genere è stato il filo d’Arianna che ha segnato il nostro percorso di ricerca, “colui” che ci ha guidati nei territori della commedia, del crime, dei teen movie, dei film drammatici d’autore, ogni volta con la possibilità di sperimentare e di realizzare qualcosa di diverso. Il genere ci ha anche regalato moltissime soddisfazioni, di pubblico e di critica, in Italia e oltre i confini nazionali.

Abbiamo cercato di beneficiare delle piccole e grandi rivoluzioni del mercato: il digitale che sostituisce la pellicola, il cinema che è in crisi o forse no, l’esplosione della serialità internazionale e la nascita delle piattaforme di streaming, il gusto del pubblico che si affina e l’offerta che aumenta. Ogni passaggio è per noi un’occasione da cogliere e se ci riusciamo è anche e soprattutto grazie ad un team di lavoro giovane ed entusiasta, composto per lo più da donne, che ogni giorno si dedica con passione ai nostri progetti.

Ci teniamo a ringraziare Giorgio Gosetti e la Casa del Cinema per il bellissimo invito e contiamo, con la nostra rassegna, di offrire agli spettatori un ampio assaggio di ciò che Cattleya è stata, è e vorrà ancora essere.

SABATO | IL POLO DELLA PAURA. NOIR&BIANCO IN SCANDINAVIA

Tra il freddo e la neve del Grande Nord il mistero ha colori cangianti: da quella cultura è nata una vera nouvelle vague di scrittori e personaggi: da Stieg Larsson a Camilla Läckberg, da Jo Nesbǿ a Henning Mankell. I loro personaggi, detective e assassini, poliziotti e testimoni formano ormai un mondo parallelo rispetto alla società ordinata e quieta che siamo abituati ad associare alla Scandinavia. E’ questo il mondo che raccontano i thriller, diversi tra loro, con cui l’estate della Casa del Cinema si regala un benefico brivido freddo. Tra loro grandi registi come Aki Kaurismaki o Susanne Bier, ma anche autentiche sorprese che confermano una cinematografia ogni volta diversa dall’Islanda alla Danimarca, dalla Svezia alla Norvegia fino alla Finlandia. E in tutti i film una nota di dolente solidarietà per la debolezza umana che ha cambiato per sempre la storia del giallo e del noir.

DOMENICA | W CLAUDIO!

In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Rai Teche

e Fondazione Claudio Abbado

Proporre un’antologia ragionata di documenti audiovisivi di Claudio Abbado significa non solo ripercorrere le tappe salienti della vita di un artista sbalorditivo ma anche ricostruire l’identikit di un musicista che ha trasformato radicalmente la funzione del direttore d’orchestra. Dalla performance al progetto, dal podio alla società. La musica vista non solo come testo da affrontare e rinnovare nel vivo di interpretazioni indimenticabili ma anche come strumento del cambiamento e testimone attivo dei nostri tempi. Da qui il grande impegno nella diffusione della musica nelle fabbriche e nelle scuole, la creazione di numerose orchestre giovanili, l’esperienza in Venezuela e il sodalizio con José Antonio Abreu e il suo famoso “sistema” dedicato all’insegnamento della musica alle fasce infantili più disagiate, l’esplorazione di repertori poco frequentati come della nuova musica degli autori contemporanei. Attraverso questi documenti saranno evidenti alcuni aspetti di questo grandioso progetto: dal leggendario Requiem di Verdi (con un cast indimenticabile) del 1968 alla sperimentazione audiovisiva dell’Alexandr Nevskij di Prokofiev con Studio azzurro del 1989; dalle sinfonie di Beethoven tratte dal famoso ciclo integrale “romano” del 2001 con i Berliner alla grande riscoperta rossiniana del sorprendente Viaggio a Reims con la regia di Ronconi; dalle “Note di un viaggio”, significativo titolo della lunga intervista televisiva di Gaston Fournier, al docu-film sull’esperienza venezuelana per arrivare al sorriso di Roberto Benigni con Pierino e il lupo “live” per dire insieme a lui : “W Claudio!”.

I FESTIVAL

ROMAFRICA FILM FESTIVAL | 20 - 22 luglio

Per il quarto anno consecutivo, torna a Roma il RomAfrica Film Festival, per far conoscere l’Africa attraverso il grande schermo. E’ prevista la presenza di registi e attori.

ROME INDEPENDENT CINEMA FESTIVAL | 25 agosto

Festival dedicato ai filmmaker indipendenti. I film saranno proiettati in inglese o con sottotitoli in inglese.

EVENTI SPECIALI

SUBURRA – LA SERIE | 4 - 8 LUGLIO

Suburra - La serie prequel dell'omonimo film del 2015, a sua volta ispirato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Prima serie televisiva italiana prodotta da Netflix. La prima stagione è composta da 10 episodi, diretti da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi. Serie Originale Netflix. Una Produzione Cattleya in collaborazione con Rai Fiction.

CALEIDOSCOPIO È REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

Rai Cinema, 01 Distibution, Bim, Bolero Film, Eagle Pictures, IIF- Italian International Film, Lucky Red, Teodora Film, Surf Film, Universal.

PER “W CLAUDIO! OMAGGIO A CLAUDIO ABBADO”

Berliner Philarmoniker, Cicco Corporation, EuroArts, Ferrara Musica, Mammut Film, Melampo, ORFF Österreichischen, Rundfunks.

Si ringraziano inoltre: Broadmedia, Cinecittà Luce, Compass, Mediaset RTI, Movietime, Park Circus, Titanus.

