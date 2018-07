L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Il prossimo 19 luglio 2018 alle ore 20.00 il Teatro Parioli di Roma ospiterà la XXII edizione del Premio “Apoxiomeno Award”, evento dedicato alle arti performative con cinema, televisione, musica, arte e sport in divisa.

L’ideatore del premio è il Tenente Colonnello Orazio Anania che, oltre a essere l’indiscusso Direttore Artistico, presiede l’Associazione “L’Arte di Apoxiomeno” ed ha, fra l'altro, l’obiettivo di contribuire alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità.

Il riconoscimento, anche quest’anno, viene assegnato a personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura internazionale che, attraverso la loro attività lavorativa o professionale, hanno dato lustro alle Forze dell’Ordine. Dalla scorsa edizione vengono consegnati dei riconoscimenti in ricordo di Alberto Sordi, con il consenso della famiglia dell’attore scomparso.

“L’Apoxiomeno, che da 22 anni porto avanti, è di grande attualità, soprattutto in questo momento storico ed è un punto d’incontro tra la vita reale e la finzione. Tra il tutore dell’ordine, che tutti i giorni affronta le difficoltà del mestiere e il genere poliziesco, noir, giallo che questa vita la vuole raccontare con la spettacolarizzazione necessaria. Le partecipazioni di alte cariche delle Forze dell’Ordine e di star internazionali dimostrano che il tema è molto sentito e di grande contemporaneità” – spiega Orazio Anania. “Il nostro premio è secondo solo al Festival del cinema poliziesco di Liegi, che organizzano in memoria di Georges Simenon, autore del Commissario Maigret – sottolinea il direttore artistico - la serata vedrà anche una mostra di vignette dedicate all’arma, curate da Antonio Mariella”.

Tra i premiati di questa edizione: l’attore britannico Mark Strong, Robert Moresco, vincitore del Premio Oscar come Migliore sceneggiatura originale per CRASH, il manager Forrest Fisher, in rappresentanza della Walt Disney, Daniele Liotti, i Peshmerga, l’esercito del Kurdistan che ha sconfitto l’Isis, fermandone una preoccupante avanzata, la cantante e produttrice internazionale Romina Arena, il regista Duccio Forzano e il Comandante Generale dei Vigili del Fuoco, Gioacchino Giomi.