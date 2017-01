Sopravvissuti: ritratti e voci alla Casa della Memoria e della Storia

Il libro di poesie di Daniela Cecchini.

In occasione di un recente evento istituzionale che ha avuto luogo nella Capitale abbiamo incontrato la collega Daniela Cecchini, giornalista, poetessa ed operatrice culturale a tutto tondo, che ci ha parlato del suo libro “Sinestesie dell’io” (La Caravella Editrice). Dal titolo si intuisce che l’opera vuol essere uno scrigno di percezioni sensoriali che, unite in un’unica sfera, racchiude una moltitudine di emozioni, ricordi e suggestioni, attraverso un afflato poetico ricco di sentimenti fondanti.

In quarta di copertina la sintesi del contenuto di questo libro di poesie: un toccante viaggio a ritroso della propria anima pensante, alla ricerca di un’intima coscienza, che non può tacere.

“Gocce di tempo” e frammenti di riflessione si susseguono e confondono, in un vorticare di sensazioni nette, di sentimenti di libertà, di pulsioni irreggimentabili. Rifiuto di ogni qualunquismo e integra volontà di affrontare a viso aperto e senza infingimenti il piacere e l’amaro, la gioia e la sofferenza, che si tratti del proprio vissuto o dell’universale umano travaglio.

Anelito di dolcezza e luce, ma anche composto gemito di dolore, che si fa denuncia, mai rabbia, in questa poesia coraggiosa, densa e vitale.

La copertina di “Sinestesie dell’io” è stata realizzata dall’artista Massimo Patroni Griffi ; l’interessante opera s’intitola “Le stanze dell’anima”. All’interno del libro sono presenti apprezzabili opere, che opportunamente si coniugano alle tematiche di alcune splendide poesie e sono state realizzate dagli artisti Antonio Ciarallo, Angelo Cortese, Maurizio Gabbana, Massimo Patroni Griffi, Anna Zulla e Mirella Zulla.

Alcune poesie di denuncia sociale sono state magistralmente tradotte dall’italiano all’albanese da Arjan Th. Kallço.

Dice di lei il poeta, scrittore, saggista e critico letterario Giorgio Linguaglossa: La poesia della Cecchini intona così, con ansia raziocinante, il suo rosario di disincanto e disappartenenza che, come per sfida s’impunta, con spietata tenerezza, sul motivo etico, sullo scatto civico. Circola in queste poesie l’amarezza e il civile risentimento per le donne conculcate dei loro diritti, per i soprusi perpetrati contro gli indifesi e i bambini, lo sdegno per le ingiustizie degli uomini, l’umiliazione per la trama degli affetti negati…

Nella prefazione il poeta, scrittore e critico letterario Francesco Mulè scrive: …profondità di pensiero e ricchezza di linguaggio mettono fuori una brillante interiorità, da cui traspaiono liriche che riescono a comunicare tutta una molteplicità di sensazioni e di emozioni, attraverso una vasta panoramica psicologica di quadri, flash, memorie, esperienze e ricordi che la nostra amica viene a rivelarci con assoluta lucidità in versi liberi, come libera è la sua psiche.

Daniela Cecchini dagli anni ’80 esprime la sua fertile vena creativa fra cinema, televisione, pubblicità e moda, per approdare in seguito alle arti letterarie ed in particolare alla poesia, sua autentica passione sin dall’infanzia. Frequenta da anni salotti culturali e movimenti letterari di una certa levatura, fra i quali l’”Accademia V. Alfieri” di Firenze, il “Circolo Smile” di F. Mulè e l’Associazione “Lo specchio di Alice di Bologna”, dei quali è membro e l’Accademia internazionale “Il Convivio”, che l’ha nominata Accademica per meriti artistici e culturali.

In merito alla sua attività giornalistica, scrive per il quotidiano “Il Corriere del Sud”, dove si occupa delle sezioni afferenti l’arte e la cultura, per la rivista bimensile d’informazione culturale “Quaderni”, per la rivista degli italiani in Francia “La Voce”, per la rivista trimestrale di poesia, arte e cultura “Il Convivio” ed occasionalmente per altra stampa letteraria, anche di profilo internazionale.

Inoltre, si dedica alla poesia e alla prosa, ottenendo prestigiosi Premi letterari, Premi alla Cultura e riconoscimenti per la promozione letteraria e l’informazione giornalistica. Anche membro di giuria e comitati d’onore nei premi letterari nazionali ed internazionali, è presente in diverse antologie.

In questi ultimi anni, l’attenta e sofferta osservazione del mondo circostante, l’ha spinta verso la poesia d’impegno civile e grazie all’accrescimento del suo livello di sensibilità, attraverso le sue profonde liriche denuncia ogni forma di violenza e di ingiustizia sociale perpetrate ai danni dei bambini, delle donne e di tutta l’umanità, sempre a sostegno dei diritti umani e civili.