Silvio Orlando al Piccolo Eliseo con LACCI

L’uomo è ciò che mangia, recitava il filosofo Feuerbach nel 1800 con una frase che lo ha reso immortale. E dopo aver letto, o meglio gustato, i racconti di Roberto Campagna nel suo ultimo libro Il palato della memoria per Castelvecchi Editore, posso tranquillamente affermare che l’autore incarna con estrema attualità una massima che si presta a una interpretazione davvero densa di significato.

Roberto Campagna è nato a Sezze, in provincia di Latina. Uomo dalle radici solide è un grande conoscitore della cultura e delle tradizioni della zona dell’Agro Pontino che tanto affascinò Moravia, luoghi ameni e generosi lontani dai clamori della grande Storia. Ma come tutti i ragazzi della sua generazione, proiettati nell’urgenza del cambiamento e della rivoluzione non si sottrae all’impegno e agli idealismi che segnano la rottura con la rassegnazione del passato. Una lunga militanza politica e la sua attività di giornalista, sociologo e scrittore lo portano ad elaborare uno stile letterario originale ed integro, coltivando una scrittura suggestiva ed ispirata. L’uomo è quello che mangia, e non può essere messo in discussione in alcun modo il concetto di nutrimento sacro, codice genetico e culturale che istruisce milioni di cellule e di terminazioni nervose a costituirsi in tessuti, in pensieri, in azioni, attraversando i secoli. L’autore sa che le grandi verità si raccontano con leggerezza, intorno a un convivio, strappando il pane fresco con i denti. La sanità di un’esistenza inizia dal rapporto carnale con il proprio corpo e con la ritualità dei giorni dell’infanzia e della giovinezza, la celebrazione puntuale della liturgia del quotidiano, le domande poste alla natura implacabile e severa che non lascia trapelare i suoi piani all’arroganza e alla morbosità degli uomini.

E di questa fenomenale intuizione è responsabile Roberto Campagna, del fatto di mantenere saldo il rapporto con l’oralità creatrice per narrare i fatti semplici e complessi contenuti nella memoria del palato, gusti dolci come manna o amari come il fiele della fatica e della sofferenza. Un omaggio alle vite ordinarie e speciali di tutte le donne e gli uomini che trascorrono la loro esistenza nelle realtà di una Italia superba e fiaccata dalle calamità naturali, uno stivale lungo e stretto dove ancora si rimesta il sanguinaccio e si prega in Chiese di mattoni a secco che il mondo guarda con invidia e commiserazione. Le storie narrate in questo volume trionfano di aromi sensuali, fanno sorridere, riflettere e forniscono lo spaccato di una società contadina. L'autore, da fine sociologo qual è, sa rappresentarla attraverso l’incanto della giovinezza del protagonista Flavio e il malinconico ricordo di un tempo ormai annacquato come l’acquerello, il primo vino dell’infanzia.

Un libro da assaporare con lentezza, è il caso di dirlo.

Il palato della memoria di Roberto Campagna

Castelvecchi editore 2016

ISBN 9788869447495

Euro 12,50