STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Mentre leggevo l’ultimo libro di Anna Laura Cittadino I bucaneve di Ravensbruck, edito da Kimerik Edizioni, ho appreso la notizia della morte della grande storica femminista Anna Rossi Doria, con la quale ho avuto la fortuna di sostenere gli esami di Storia contemporanea durante la mia carriera universitaria.

Ebbene, ho conosciuto l’esistenza di Ravensbruck e della deportazione femminile grazie alle sue lezioni magistrali e alla lettura di un testo che è una pietra miliare nella narrativa di genere: Le donne di Ravensbruck, di Lidia Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone, esperienza che ha segnato in modo sensibile la mia coscienza nei confronti dell’orrore nazista e ha aiutato la comprensione, fino allora parziale, della portata storica e sociologica in tutte le sue sfumature. Questa singolare casualità mi ha accompagnato durante la lettura dell’opera della Cittadino, eccellente scrittrice calabrese e promotrice di importanti eventi culturali, come il segno manifesto del linguaggio mistico delle coincidenze, ispirate da una materia animistica, quasi magica. In effetti, la narrazione di Anna Laura Cittadino ripercorre in parallelo la storia di due coppie di amanti, così mi piace definire chi beneficia della straordinarietà del sentimento immune dai vincoli della materia del quotidiano, con l’abbandono alla sincronicità degli eventi, dominati dal mondo sacro e crudele della natura e della storia. Ed è strategico il ricorso dell’autrice all’artificio della pratica dell’ipnosi regressiva come liaison tra due mondi apparentemente impossibili da conciliare. In realtà il sentimento tra gli scrittori protagonisti del romanzo, combattuti nella ricerca quotidiana del sopravvivere alla sottrazione delle pulsioni emotive che alimentano la loro stessa arte, non è così dissimile dalla storia della giovane Sinti e del medico, anch’egli deportato e costretto a inoculare sostanze terribili alle donne del campo per sopravvivere. L’anestesia dei sentimenti in cui siamo immersi, che allontana la figurazione estrema del Male dal nostro immaginario come pure il senso intrinseco di ogni atto di bellezza, ci ha privato del senso della Storia e della capacità di creare esperienze. “Qui, e adesso” è il nuovo credo, come se ogni cosa dovesse compiersi nella centralità della propria esistenza, senza maternità e senza macchia di peccato. La Cittadino tocca i punti estremi della sensibilità umana con la sua scrittura intensa: l’amore slegato dalle convenzioni e capace di eroismo, come nell’accezione più nobile di Eros creatore e protettore della Vita; ideale a cui tendere anche tra le pieghe delle esistenze apparentemente gregarie e rassegnate. Emozionanti le descrizioni dell’autrice quando riportano al senso della quotidiana lotta per la sopravvivenza la gestione di un sentimento nato da una grande differenza, come tutti i grandi amori che sopravvivono alla morte fisica, bucaneve risorti in una natura impervia e portatrice di dolore.

Il romanzo di Anna Laura Cittadino, "I bucaneve di Ravensbrück", è poesia che entra nelle tenebre per dissiparle, è racconto che ha in sé i morsi e i graffi di un'incomprensibile tragedia ma che non si rifugia nelle lacrime, bensì si fa strada fra le macerie per dare voce agli esclusi dalla Storia (dalla prefazione di Nuccia Martire)

