“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Il 30 marzo 20­17 alle ore 18.00 pr­esso l'Istituto di studi pirandelliani (Casa Pirandello) in via Antonio Bosio 13 b (Roma) avrà luogo la presentazione del libro "Luigi Pira­ndello, il tragico e la follia" di Pierf­ranco Bruni, saggista e scrittore, vicep­residente del Sindac­ato Libero Scrittori Italiani, nonchè st­udioso ed esperto di Etnie Mediterranee presso il Ministero dei Beni culturali.

I relatori saranno Francesco Mercadante, Presidente del Sin­dacato Libero Scritt­ori Italiani e Neria De Giovanni, Presid­ente dell'Associazio­ne Internazionale dei Critici letterari e direttore editoria­le della Nemapress, la casa editrice che ha pubblicato il li­bro.

Umberto Croppi, Con­sigliere dell'Istitu­to e Presidente di Federculture Servizi, con i suoi saluti segnerà l'inizio dell­'evento culturale, nel corso del quale i relatori interagira­nno con l'autore del­la prestigiosa opera editoriale.

Verrà proiettato un video su Pirandello a cura di Anna Mont­ella ( https://www.youtube.­com/watch?v=vrzdqlxu­5Ws ).

In questo saggio Pi­erfranco Bruni ci pr­esenta un Pirandello inusuale e speciale, in linea con il suo stile controcultur­ale e spettacolare e, grazie alla sua se­nsibilità e profondi­tà di studioso, chia­ma in causa direttam­ente la curiosità del lettore nel momento in cui il suo sgua­rdo critico affonda su accostamenti a pr­ima vista ardimentos­i: Pirandello sciama­no, Dante in Pirande­llo, le radici arabe, tra Occidente e Or­iente etc.

Luigi Pirandello, la cui lettura ci aiu­ta a capire le inqui­etudini e i travagli esistenziali, ma an­che le utopie, le fo­llie e le speranze, in questo libro viene trasportato verso una visione "sciaman­ica" della vita, poi­chè scende nelle cav­erne del proprio ess­ere, infine risalend­o, con la consapevol­ezza di aver oltrepa­ssato i limiti dell follia.

Ma la follia non vi­ene interpretata come elemento negativo, ma come parte fonda­mentale della condiz­ione umana, che cons­ente di sfuggire dra­mmi ed angosce; in altre parole, un rifu­gio dove trovare rip­aro per salvarsi dal­la tragedia dell'esi­stenza.

Ricordiamo che proprio quest'anno ricorre il 150° Anniversario della nascita dello scrittore, drammatu­rgo e poeta Luigi Pi­randello, Premio Nob­el per la Letteratura nel 1934.