Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Prende il via giovedì 7 dicembre il ciclo di incontri Più Libri tra Parole e Immagini, organizzato dalla casa editrice Contrasto nell’ambito della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi (http://www.plpl.it/), che si svolgerà dal 6 al 10 dicembre 2017 presso La Nuvola Eur (Viale Asia, 44).

Appuntamento ormai tradizionale nell’agenda delle manifestazioni dedicate al libro e alla lettura in Italia, anche in questa sedicesima edizione la fiera dedica ampio spazio alla fotografia con un ciclo di incontri interdisciplinari che vedrà protagonisti fotografi, scrittori e giornalisti che si interrogheranno sul rapporto tra scrittura e immagini, due linguaggi protagonisti della collana In Parole di Contrasto. Al centro del ciclo di incontri saranno gli ultimi titoli della collana: di Bestie e di Animali di Ferdinando Scianna e Franco Marcoaldi, Un fitto mistero di Giancarlo De Cataldo e Chi sono io di Concita De Gregorio.

Si inizierà il 7 dicembre con lo scrittore e magistrato Giancarlo de Cataldo che presenterà il suo nuovo libro Un fitto mistero. Immagini e storie del crimine, che racconta alcuni dei delitti più efferati ed eclatanti della storia italiana e internazionale dal secolo scorso ai giorni nostri. Si proseguirà con Ferdinando Scianna (9 dicembre), il primo fotografo italiano a essere entrato in Magnum Photos, che presenterà il libro di Bestie e di Animali scritto a quattro mani insieme al poeta e scrittore Franco Marcoaldi. L’ultimo appuntamento sarà il 10 dicembre con la giornalista e scrittrice Concita de Gregorio che in Chi sono io? ha compiuto una lunga ricognizione nel territorio della fotografia femminile interrogando, e interrogandosi, sul senso e il valore di un gesto: quello dell’autorappresentazione.

7 DICEMBRE, ORE 18.30 | Un fitto mistero – Giancarlo de Cataldo (Sala Luna)

Dalle vicende della banda della Magliana al mostro di Firenze, passando per Jack lo Squartatore, fino ad arrivare ai bagni di sangue della mafia e delle brigate rosse, l’autore analizza e racconta crimini illustri, quasi iconici, che hanno riempito le pagine della cronaca nera tanto da rimanere impressi nella cultura e nella memoria di tutti. Il filo rosso che li accomuna tutti non è solo il clamore che hanno suscitato, ma il fatto che sono stati i primi a essere oggetto di una copertura mediatica diffusa, inaugurando la caccia allo scoop, e iscrivendosi nell’immaginario collettivo al punto da diventare fonte d’ispirazione per artisti, scrittori, musicisti. Durante l’incontro l’autore racconterà proprio quegli elementi differenziali che possono aver contribuito in certi casi a focalizzare l’attenzione nei confronti di determinati delitti.

9 DICEMBRE, ORE 16.30 | di Bestie e di Animali – Ferdinando Scianna e Franco Marcoaldi (Sala Luna)

Nel corso dell’evento i due autori rifletteranno sul simbiotico legame tra essere umano e essere animale e su come quest’ultimo, stando a contatto con l’uomo, in qualche modo lo definisce. Saranno mostrate al pubblico le inconfondibili fotografie in bianco e nero di Scianna in un dialogo continuo con le poesie edite e inedite dello scrittore. Di Bestie e di Animali, scritto a quattro mani con penna e luce, rappresenta un’indispensabile riflessione sul mondo animale con cui gli uomini convivono perché, come ha scritto Elias Canetti, “non ci si può immaginare come sarà pericoloso il mondo senza gli animali”.

10 DICEMBRE, ORE 15.00 | Chi sono io? – Concita de Gregorio (Sala Luna)

Da Francesca Woodman a Cindy Sherman, da Wanda Wulz a Dora Maar fino alle fotografe più contemporanee, Concita De Gregorio ha indagato le voci e gli sguardi delle fotografe che lavorano sull’autorappresentazione. “Nel cammino di studio, ricerca, selezione della fantastica galleria di autoritratti femminili, dalla fine dell’Ottocento alle giovani artiste che pubblicano oggi i loro lavori sui blog, mi sono fermata a parlare con cinque fotografe, a lungo. A tutte – Guia Besana, Silvia Camporesi, Anna Di Prospero, Simona Ghizzoni, Moira Ricci – ho chiesto delle loro fotografie; hanno risposto raccontandomi la loro storia: la famiglia, la madre, l’infanzia, la solitudine e la paura, il corpo, il sesso, i figli. Il tempo, l’ossessione del tempo: assenza, presenza.” (Concita De Gregorio)

PIÙ LIBRI TRA PAROLE E IMMAGINI

