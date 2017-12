Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Ristoranti da scoprire” di Marco Bolasco

Quante volte avete chiesto a un amico esperto "un buon indirizzo per andare a mangiare"? Quante volte, per un'occasione speciale o un viaggio, avete cercato "il ristorantino giusto"?

Questo libro cerca di dare risposte a queste domande in un singolare viaggio nell'Italia della buona tavola, alla scoperta di locali da conoscere perché ancora sconosciuti o perché vale la pena di riscoprirli.

Ottime tavole ma non ristoranti stellati, piuttosto il taccuino personale di un critico che ha girato il Belpaese alla ricerca del pranzo che merita. Perché un buon ristorante, in Italia, deve essere accogliente, avere una forte identità, saper raccontare una storia attraverso i suoi piatti, valorizzare i prodotti che usa. Dieci regole di base per la scelta del giusto locale accompagneranno il lettore in un viaggio originale, che è possibile iniziare anche dalla poltrona di casa con il libro in mano ma che non potrà non condurre alla scoperta di imperdibili tasselli di cultura materiale italiana.

Ristoranti da scoprire è il nuovo titolo che Giunti affianca a Vini da Scoprire, il libro dei talent scout del vino, cercando di offrire una prospettiva critica nuova sul mondo dell’enogastronomia. Un mondo che è cambiato profondamente, ha rivisto il suo sistema di valori ed è evoluto negli ultimi anni come pochi altri settori. Per questa ragione, e per l’avvicinarsi di nuovi soggetti e nuove generazioni di consumatori consapevoli, è cambiato di fatto anche l’interlocutore, il destinatario della critica. Eppure la critica gastronomica non è stata veloce come la cucina e non è riuscita a stare dietro a tutti questi cambiamenti. Dunque l’idea di scoperta è qui, di fatto, un modo nuovo di fare critica gastronomica. Ristoranti da scoprire prova a dare punto di vista originale, personale. Quello di un esperto che sveste i panni del critico che compila pagelle e cerca di aprire il proprio taccuino a tutti, dispensando buoni consigli e cercando di valorizzare l’identità dei ristoranti stessi, che non è solo questione di cucina. Quelli citati sono posti da scoprire (o da riscoprire) alla ricerca di un punto di vista non solo gastronomico ma anche giocato sull’identità: vita e storie delle persone che li hanno creati, anzitutto.

Marco Bolasco, giornalista gastronomico, è direttore della Non Fiction in Giunti Editore. E’ stato Direttore Editoriale di Slow Food Editore per cinque anni e curatore della guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso per quattro. Dal 2012 è curatore di Osterie d’Italia, sempre per Slow Food. Con Marco Trabucco ha scritto una breve storia della cucina italiana recente: “Cronache Golose” (Slow Food Editore, 2011). Nel 2006 ha ricevuto il premio di giornalismo “Asti provincia d’Europa” e nel 2008, da Identità Golose, quello come miglior food writer.

COLLANA: Reference di enogastronomia

FORMATO: 14x22 cm

PAGINE: 256

LEGATURA: cartonato

COLORE sì

ILLUSTRATO sì

IN LIBRERIA dal 15/11/2017

PREZZO € 18,00

CM: 70468E

EAN: 9788809859951