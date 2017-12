Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

GiroLibri: Un sogno dalle ombre di Giulia Ciogli

Roma, giorni nostri. La protagonista è Lidia, ragazza ordinaria che conduce una vita ordinaria finché un giorno, tornando da scuola, viene brutalmente attaccata da creature con sembianze inumane.

Sarà proprio quella l'occasione in cui conoscerà William e Robert Huct, personaggi chiave che, dopo averla salvata, le riveleranno la sua vera identità : è lei, infatti, la Doppleganger di Elizabeth, giovane donna che sta per morire e necessita perciò di Lidia per poter sopravvivere.

Questo è il primo romanzo di una trilogia, avvincente e pieno di sorprese che si conclude con uno scontro all’ultimo respiro che vede coinvolta proprio la protagonista,Lidia.

Il secondo volume è al momento in lavorazione e dovrebbe uscire molto presto.

Giulia Ciogli, la giovane autrice di questo horror-fantasy è nata e cresciuta a Roma, attualmente studentessa presso la facoltà di Scienze dell’educazione dell'Università Roma Tre.

“La mia avventura con questo romanzo è iniziata per caso qualche anno fa – ci racconta – e ad oggi, considero quel giorno di dicembre come il giorno in cui la scrittura è diventata la mia sfida personale”.

Giulia Ciogli

Un sogno dalle ombre

Edizione: 2

Anno pubblicazione: 2017

Formato: 15x23

Foliazione: 240

Copertina: morbida

Interno: bn

Prezzo: 11,50 €