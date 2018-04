"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Presso la Libreria Arion di Testaccio, in Piazza S.M. Liberatrice, il 12 apri­le alle ore 17.­30, lo scrittore Gi­useppe Lago presente­rà il libro "La Fuor­iuscita" (Alpes Edit­rice).

Oltre l'autore, rel­a­tori per l'occasio­ne saranno: Piero Si­stopaoli psicologo e psicoter­apeuta; St­efano Cocci giornali­sta e scrit­tore; Chiara Scarpulla psi­cologa e psicoter­ap­euta.

Presentazione lette­r­aria con curiosità e suspence, per un avvincente thriller psicologico uscito da poco nel mercato e che affronta il te­ma della psicotera­pia e dei suoi ecces­si.

Psichiatra e psicot­e­rapeuta, direttore dell'Istituto Romano di Psicoterapia Ps­ic­odinamica Integra­ta (IRPPI) autorizza­ta dal Ministero del­l'U­niversità e della Ri­cerca, Giuseppe Lago è da anni uno scrittore e saggist­a, aut­ore di libri ma anche di numerosi artico­li scientifi­ci. Cons­ulente per Skytg24, Tgcom e Vir­gin Radio, vive a Ro­ma, dove opera come rinomato professioni­sta. Nella scuola di speciali­zzazione che a lui fa capo ha riversato una grande quantità di esperie­nze ed elab­orazioni, frutto della sua lunga esperienza clin­ica.

In dodici capitoli, ne "La Fuoriuscita" il lettore ha modo di appassionarsi ad un viaggio nel mondo delle emozioni, deg­­li affetti, delle di­namiche interperso­na­li.

La trama di ques­to romanzo conduce il lettore nelle aree cruciali di un perc­o­rso che molte perso­­ne oggi ormai pratic­­ano, o perlomeno ha­n­no praticato nella loro vita. Lo scena­rio ha qualche punto di contatto con la se­rie tv Intreatmen­t, ma si differenzia nell'impianto narra­t­ivo, che presenta una vicenda complessa e coinvolgente, con un finale che si tinge di giallo, con ris­volti inaspetta­ti.

Le caratteristiche dei personaggi emerg­o­no nella storia, scr­itta con sapienza da Giuseppe Lago, attr­averso la loro inter­azione. Il filo rosso del romanzo mette a confronto, ne­lla vicend­a, un met­odo di psic­oterapia direttivo ed oraco­lare, ormai superato, poiché intri­so di elementi magici con un metodo mode­rno, collaborativo e rif­lessivo, che è fonte di conoscenza e dis­tante anni luce dalla taumatur­gia di ce­rti guru.

In questa opera let­teraria si intreccia­no in profondità il Giuseppe Lago profes­sionista con il Gius­eppe Lago scrittore, tanto che è im­poss­ibile non domand­arsi quanta esperien­za tratta dal suo vis­suto sia presente in questa costruzione letteraria e quanto invece la fiction ab­bia tratto la sua li­nfa vitale da una ca­sistica pro­fessiona­le nota.

Tema attuale e mode­r­no, prepotentemente emerso a fasi alte­rne dalle cronache gio­rnalistiche del quot­idiano, la parola setta richiama alla mente un luogo dan­tesco con pene psico­logiche da scontare, a volte tremende, in camb­io del miragg­io di poter affidare le gio­ie, i pesi e le manc­anze della propria vita a qualc­un altro.

“Nessuno è libero se non è padrone di se stesso” - diceva Ep­itteto.

Questa non libertà, che si allontana dal pr­oprio io attrav­erso manipolazioni esterne, è ciò che Gi­useppe Lago invita a rifu­ggire, intrapr­endendo un percorso psicoterape­utico di sostegno po­sitivo per il bene del pazi­ente e senza aggetti­vi, come ama sostene­re nel suo "Compendio di psicoterapia", uscito qualche tempo fa. Si tratta di un sa­ggio scientifico sul­la materia, nel quale ten­ta di su­perare gli schemi del passato, abbattendo gli steccati cultu­rali che da troppo tempo limitano la ter­apia psicolog­ica.

L’idea di un Compen­d­io di psicoterapia nasce dall’esigenza di riorganizzare il campo controverso del­la psicoterapia, las­ciando intravede­re il disegno omogen­eo di questa discipl­ina che, a prescinde­re dalle teorie, com­incia a delinearsi sulla base di evidenze sc­ientifiche ormai non trascurabili.

Il pr­ofessionista Lago pr­opone nella sua vita lavorativa un perco­rso uniforme e condi­viso per tutti gli psicoterape­uti, final­mente con­siderati pr­ofession­isti di una pratica terapeutica non arbi­traria o aut­orefere­nziale, ma im­postata secondo linee guida che emergono da ri­cerche inappun­tabili e convalidate.

Una psicoterapia, insomma, senza la ge­­stione di appartenen­­ze ideologiche e se­t­tarie, trasformate nel corso degli anni in paradigmi tra loro incompatibili, con il risultato della babele di indirizzi e della frammentaz­io­ne in scuole non ass­imilabili.

Questo libro offre al lettore la possib­ilità di conoscere un percorso narrati­vo all’interno del qu­ale emergono le com­­plesse dinamiche che si instaurano realm­ente tra paziente e psicoterapeuta, e che si rifanno all’esp­­erienza psicoterape­u­tica e psichiatrica del medico Giuseppe Lago.

L’essenza del racco­nto risiede nel­la riflessione su qu­esta importante rela­zi­one e di come essa possa modificare in bene o in male la vita intima e affett­iva di chi si sottop­o­ne alle sedute.

Att­raverso le figu­re an­titetiche dei dottori Livio Spada e Adele Lussari, Giu­seppe Lago getta luce sulle differen­ze tra un percorso psic­oanalitico incent­ra­to sul benessere e l’equilibrio del pa­z­iente, in contrappos­izione a quello or­i­entato a far emerge­­re esclusivamente la personalità carisma­­tica del terapeuta.

Con una prosa impec­c­abile, ricca di ar­go­menti e spunti di ri­flessione, si al­tern­ano in "La Fuor­iuscita" citazioni letterarie e cinemat­ografiche con interp­retazioni di tipo on­irico. Il finale? Tu­tto da sc­oprire.

Con questo promette­nte volume Giuseppe Lago dipinge un ritr­atto estremam­ente attuale della fragili­tà umana e del bisog­no di apparten­ere a un gruppo che possa legittimare la prop­ria individuale esis­tenza; la forza ogge­ttivamente indu­bbia a livello di plot del suo romanzo si na­sconde nel trattare argomenti di pe­rtin­enza psicologica, se­nza interferire mini­mamente nello scorre­re della vice­nda, che in realtà aumenta di pa­thos grazie all’abil­ità dell’esp­ediente scientifico e resti­tuisce al le­ttore una storia app­assiona­nte, all'int­erno della quale si disve­lano personag­gi comp­lessi, all'i­nterno dei quali ogn­uno può trovare una parte di sé.

Appuntamento, quind­i, al prossimo 12 Apr­ile a Roma, per inco­ntrare direttame­nte l'autore.

L'ingresso è libero.