01 Gennaio 2017: la Festa di Roma sui ponti e lungo il Tevere

Giocare a carte con i pittori del ’900, da Carla Accardi a Burri, a Consagra, da Primo Conti a Carrà, da Campigli a Capogrossi, a Cagli, da Fautrier a Cocteau, da Carlo Levi a Guttuso, da Prampolini a Fausto Pirandello – solo per citarne alcuni. Questa suggestiva partita sarà idealmente possibile grazie alla originale collezione di carte di Paola Masino (1908-1989), donate da Alvise Memmo al Museo di Roma ed esposte per la prima volta al pubblico nelle sale al piano terra dal 15 dicembre al 30 aprile 2017.

La mostra“I pittori del ’900 e le carte da gioco. La collezione di Paola Masino”promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturaliin collaborazione con l’Archivio del Novecento di Sapienza Università degli Studi di Roma e con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, è a cura di Marinella Mascia Galateria e Patrizia Masini.

Scrittrice anticonformista, intellettuale coltissima, compagna di Massimo Bontempelli, Paola Masino conobbe e frequentò assiduamente letterati, musicisti e pittori, italiani e stranieri, nelle varie residenze, a Roma, Firenze, Parigi, Milano,a Venezia e, d’estate, a Castiglioncello e a Forte dei Marmi. Amava giocare a carte: a poker, a pinnacolo (con Bontempelli), a scopone (con Pirandello). E collezionare mazzi di carte da gioco.Da queste“passioni”nasce l’idea di chiedere ai tanti amici artisti di creare delle carte dipinte, napoletane, francesie Tarocchi. Realizzando così, dal ’47 agli anni Ottanta,unacollezione unica al mondo, che ètestimonianza dell’arte pittorica del Novecentoe in cui lecarte da gioco, astratte dal loro contesto, divengonoopera d’arte e “simbolo metafisico”.

Per la prima volta saranno esposti al pubblico anche i ritratti di Paola Masino,opera dei pittori Bucci, Cagli, Cecchi Pieraccini, de Chirico, de Pisis, Funi e Sironi, e di famosi fotografi, da Bragaglia a GhittaCarell, da Luxardo, a Sommariva.Tutti degli anni ’30,mentre èdel 1968 il ritratto di Alexander Calder, autore anche di una splendida carta in bianco e nero, la Regina di fiori:opere eseguiteentrambe a Roma, così come il ritratto di Bontempellidi Alberto Savinio.

Inoltre, grazie al contributo dell’Archivio del Novecentodi Sapienza Università degli Studi di Roma, saranno esposte foto d’epoca, lettere, manoscritti, quaderni d’appunti, libri editi e inediti di Paola Masino.

Il “Fondo Paola Masino – donazione Alvise Memmo”,donatonel 2007 al Museo di Roma Palazzo a Braschi dal nipote della scrittrice,oltre alla collezione, che nella sua integralità si compone di 352 carte dipinte, comprende un piccolo e prezioso archivio,costituito da un quaderno e dalle meticolose liste redatte da Paola Masino, con i nomi degli artisti “incaricati” e le corrispondenti carte da gioco “commissionate”, le lettere dei pittori alla collezionista,che hanno accompagnato il progressivo sviluppo della collezione,oltre a una serie di scatole di sigarette utilizzate come contenitori delle carte dipintee di due mazzi di carte da gioco commerciali autografate da famosi musicisti, letterati e attori.

Il Fondo,significativoper lo studio della collezione,e anche della figura di Paola Masino, un’istituzione della vita culturale romana, costituisce un’importante acquisizione che va ad arricchire le raccolte del Museo.

